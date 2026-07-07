Equifax, empresa estadounidense de datos, análisis y tecnología, quiere crecer y competir en México con la firma de un acuerdo definitivo por Círculo de Crédito en una transacción que ascendió a u$s750 millones y que pone fin a años de intentos por ingresar al país y que apuesta por uno de los mercados de crédito de mayor crecimiento en América Latina.

En conferencia con analistas, directivos de la empresa estadounidense explicaron que esperan concluir la adquisición durante el cuarto trimestre, sujeto a autorizaciones regulatorias, con lo que se convertirá en el segundo gran operador global del sector en México, luego de que TransUnion adquiriera el control del buró de crédito anteriormente propiedad de bancos mexicanos.

“Hemos estado tratando de entrar al mercado mexicano durante ocho años. Es un gran mercado. Es el segundo más grande de América Latina y está creciendo muy rápido”, mencionó el director general de Equifax, Mark Begor.

Círculo de Crédito es una herramienta que proporciona información financiera sobre el comportamiento crediticio tanto de personas como empresas. Al cierre del 30 de junio de este año, la empresa reportó ingresos u$s134 millones, un aumento del 31%, y un EBITDA ajustado de u$s62 millones.

“Esperamos que la adquisición de Círculo genere rendimientos de dos dígitos medios muy por encima del coste de capital de Equifax”, dijo Begor.

Este acuerdo contempla que Equifax adquiera el 100% del capital social de Círculo de Crédito de sus accionistas actuales, incluyendo Banca Afirme, Coppel, Grupo Elektra y un grupo de inversionistas privados.

El director general expuso que la compañía confía en competir con TransUnion gracias a la posición que Círculo de Crédito ha construido entre empresas fintech, comercios y compañías de telecomunicaciones, donde concentra una amplia base de información alternativa.

“Creemos que estamos extremadamente bien posicionados por la información única que tiene Círculo. Tiene datos mucho más amplios que TransUnion y eso nos permitirá llevar nuevos productos, capacidades de inteligencia artificial y tecnología al mercado mexicano", afirmó el directivo.

Los directivos explicaron que, aunque la regulación mexicana obliga a compartir parte de la información crediticia tradicional entre los burós, los datos positivos y parte de la información alternativa permanecen como activos exclusivos de cada empresa, un factor que considera una ventaja competitiva para Círculo de Crédito.

Equifax detalló que más del 40% de los ingresos de Círculo de Crédito provienen de clientes fintech, un segmento que creció más de 50% durante 2025, mientras que la firma atiende a más de 1,700 clientes y administra alrededor de 2,000 millones de líneas de información crediticia.

En paralelo, Equifax espera que esta operación ayude a expandirse hacia los bancos tradicionales, un segmento donde considera que Círculo de Crédito aún tiene espacio para ganar participación.

“Ahora existe una oportunidad para que Círculo establezca relaciones directas con los bancos. Además, podremos incorporar nuestras plataformas globales, analítica e inteligencia artificial para ampliar su oferta de productos”, sostuvo.