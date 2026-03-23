Las acciones de Desktop se dispararon 23.61% en la Bolsa de Valores de Brasil tras anunciarse que Claro NXT Telecomunicações, una subsidiaria de Carlos Slim, acordó la compra del 73% de la participación accionaria de la brasileña. En contraste, América Móvil (AMX) subía apenas 0.05% a 20.94 pesos por unidad (Ciudad de México 8:24 horas), en la Bolsa Mexicana de Valores en la jornada del lunes. La operación, anunciada la tarde del domingo, detalló que será realizada a través de la subsidiaria de Claro Telecom Participações, que adquirirá 84.68 millones de acciones ordinarias de Desktop a un grupo de vendedores encabezado por Makalu Brasil Partners I J y accionistas fundadores de la empresa. Por ello, la empresa de Carlos Slim pagará u$s455 millones. El acuerdo muestra que cada acción será comprada a un precio de 20.82 reales por unidad (cerca de u$s3.92), esto representó una prima de 44.5% desde el precio de cierre de la sesión del viernes. De acuerdo con analistas de Kapital Grupo Financiero, la operación implica un múltiplo de aproximadamente 6.1x EV/EBITDA, por encima del propio múltiplo al que cotiza AMX (~5.0x). Las operaciones de Claro en Brasil representa cerca del 15 al 17% de los ingresos consolidados de la empresa, en paralelo, Desktop aportará una amplia red de acceso fijo complementaria. “El activo no es pequeño para la subsidiaria”, escribieron los estrategas. Por su parte, analistas de GBM mencionaron en una nota para clientes que el monto de la transacción representa cerca de 7.8% del flujo libre de efectivo estimado para 2026, mismo que representa un “tamaño manejable” en relación con la capacidad de generación de flujo de América Móvil. La operación aún se encuentra sujeta a la aprobación del regulador antimonopolio de Brasil, CADE, y de la autoridad sectorial Anatel, además de una asamblea extraordinaria de accionistas de Desktop para modificar disposiciones estatutarias relacionadas con ofertas públicas por participaciones relevantes.