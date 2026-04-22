La empresa insignia del magnate mexicano Carlos Slim reportó un incremento de 25.1% anual en su utilidad neta, al alcanzar MXN $23,401 millones en el primer trimestre de este año. De acuerdo con el reporte trimestral de la empresa, enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, al cierre de marzo de 2026, la compañía sumó 3.1 millones de usuarios nuevos de postpago en todos los mercados donde tiene presencia. Brasil fue el mercado que presentó el mayor incremento en líneas móviles, a través de la marca Claro, que sumó 1.3 millones de usuarios de postpago, para alcanzar un total de 90.824 millones de usuarios y manteniéndose como el principal mercado global de la compañía, que tiene presencia en 22 países de América y Europa. El segundo mercado que reportó un mayor crecimiento de líneas móviles fue Colombia con 258 mil, luego Perú, con 191 mil, Argentina, con 134 mil y México, con 91 mil suscriptores. “En el segmento de prepago registramos una pérdida neta de 90 mil suscriptores, ya que México, Chile y el bloque de Europa del Este desconectaron clientes”, dijo la empresa que en México tiene las marcas Telcel y Telmex. En total, el crecimiento de líneas móviles fue de 334.496 millones de líneas móviles, lo que representó un crecimiento de 3.2% anual. El número de líneas móviles de América Móvil en sus 22 mercados es suficiente para darle una línea a cada uno de los habitantes de Estados Unidos, el tercer país más poblado del mundo. América Móvil también incrementó las conexiones de banda ancha. En total, la empresa de Carlos Slim sumó 594 mil accesos nuevos, donde México fue el líder global, con 175 mil clientes nuevos, seguido por Brasil, con 115 mil y Colombia con 76 mil. En TV de Paga, la empresa sumó 72 mil unidades, la mayoría provenientes de Europa del Este y Centroamérica. “Al cierre de marzo contamos con 414 millones de líneas de acceso, de las cuales 334 millones correspondían a suscriptores móviles —146 millones de postpago— y 80 millones a UGIs de línea fija: 37 millones de accesos de banda ancha, 14 millones de unidades de Pay TV y 29 millones de líneas fijas telefónicas”, señaló el reporte.