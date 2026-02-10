América Móvil, el gigante de telecomunicaciones de Carlos Slim, cerró 2025 con un salto de 261.6% en la utilidad neta de la parte controladora, que ascendió a MXN $88,117 millones, según su reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con casi 1 billón de pesos en ingresos consolidados. El conglomerado reportó además un crecimiento sólido en sus principales indicadores operativos. El flujo operativo (EBITDA) aumentó 8.1% anual, al ubicarse en MXN $372,209 millones, frente a los 344,228 millones registrados al cierre de 2024. Los ingresos consolidados avanzaron 8.6%, para alcanzar MXN $943,638 millones de pesos. En su reporte, América Móvil detalló que durante 2025 el flujo operativo permitió cubrir MXN $130,800 millones en inversión de capital, 45,100 millones en distribuciones a accionistas y 18,500 millones en obligaciones laborales. Además, la compañía redujo su deuda neta en 20,000 millones de pesos en términos de flujo de efectivo. El flujo libre de efectivo creció 39.4% anual. En el segmento de telefonía celular, América Móvil sumó 2.5 millones de suscripciones, impulsadas principalmente por el postpago, que agregó 2.8 millones de clientes. Brasil encabezó el crecimiento con 644,000 altas, seguido de Colombia con 276,000 y México con 135,000. En prepago, México incorporó 197,000 nuevos usuarios, mientras que Argentina y Colombia reportaron 226,000 y 224,000 altas, respectivamente. En el negocio de línea fija, la empresa conectó 524,000 nuevos accesos de banda ancha: 184,000 en México, 113,000 en Brasil, 57,000 en Argentina y 49,000 en Colombia. La televisión de paga sumó 77,000 unidades, mientras que se desconectaron 79,000 líneas de voz fija.