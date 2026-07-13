Donald Trump, ha mencionado que desea incrementar el contenido de EEUU en los autos hasta 50% para que las empresas no paguen aranceles.

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Pese a los anuncios de Trump sobre la industria automotriz mexicana, las empresas proveedoras trabajan en distintas áreas para resistir los cambios que se empujan desde Estados Unidos en la manufactura automotriz, y lo están logrando.

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De acuerdo con Silvia Armendáriz, Encargada del cumplimiento en México para Livingston International, una empresa especializada en servicios de despacho aduanal, cumplimiento normativo y gestión del comercio internacional, las proveedoras del sector automotriz mantienen su crecimiento a través de estrategias para llevar los insumos del otro lado de la frontera, así como la diversificación de las empresas a las que proveen.

El cierre de la planta de Nissan en Morelos, sumado al de la planta de Mercedes-Infiniti en Aguascalientes y el reciente anuncio del traslado de la producción de Toyota de Tijuana a San Antonio, Texas, representó una sacudida para el sector de autopartes.

En entrevista con El Cronista, la especialista menciona que las proveedoras del país optan por incrementar sus bodegas al otro lado de la frontera para buscar mejorar su logística y mantener a sus clientes, así como diversificar las automotrices a las que les prestan servicio.

En este sentido, un salvavidas para la industria de proveedores del sector automotriz podría ser la llegada de armadoras chinas, como BYD o Geely, dos de las empresas más grandes del país asiático.

Ambas compañías han mostrado interés en instalar plantas en México, con el objetivo de incrementar su presencia en el mercado nacional y en el Latinoamericano.

“Las empresas tienen que estar preparadas con un plan A, Plan B y Plan C para responder a los distintos escenarios que vendrán para los próximos años”, dijo Silvia Armendáriz.

La incertidumbre seguirá

“Al menos para 2027, muchas empresas están conscientes que mientras no haya modificaciones tan agresivas en el T-MEC, se mantendrán en México. Aunque existe incertidumbre en temas de regulación aduanera, el ruido se ha ido disipando y esto ha tranquilizado a varias empresas”. comentó.

La especialista descartó un éxodo de autoparteras, pero sí pronosticó un cambio de chip en las empresas para prepararse ante los cambios que puedan realizarse en las reglas de origen dentro del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mencionado que desea incrementar el contenido de Estados Unidos en los autos hasta 50% para que las empresas no paguen aranceles.

Actualmente, las compañías con el mayor contenido de partes de Estados Unidos que tienen armadoras en México son Chrysler, con 37% General Motors y Toyota, ambas con 35%, de acuerdo con datos recabados por Banco Base.

“Estados Unidos busca modificar las reglas de origen del sector automotriz, y si se modifican de una manera que no sea favorable, buscarán colocarse en otro lado, pero si no lo logran, podrían empezar los cierres”, dijo.