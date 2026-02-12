El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió un llamado dirigido a las empresas para que actualicen un trámite que, aunque no es nuevo, en muchos casos quedó pendiente. Se trata del aviso de suspensión de actividades cuando un trabajador deja la empresa, lo cual mantiene actualizado el estatus en el RFC y previene multas por incumplimiento de declaraciones. Durante años, diferentes compañías dieron de baja a empleados únicamente en su nómina interna, pero no notificaron formalmente al SAT. En consecuencia, aunque esos trabajadores ya no formen parte del equipo, en los registros fiscales aparecen como activos. El organismo fiscal detectó estas inconsistencias y ahora solicita que se corrijan, incluso si la baja ocurrió hace varios años. Cumplir con las disposiciones es clave para evitar multas y auditorías masivas. En el pasado, diferentes empresas hicieron altas masivas de trabajadores a través del sitio web del SAT. Sin embargo, cuando esos empleados se retiraron no se presentó el trámite de baja ante la autoridad fiscal. Por este motivo, empleados que ya no trabajaban en la empresa seguían figurando como activos en el sistema fiscal. Las autoridades identificaron estas irregularidades con procesos de modernización y depuración de datos. El procedimiento pendiente es el Aviso de Suspensión de Actividades en su modalidad de baja de trabajador. Este aviso informa la fecha en que el empleado dejó de prestar servicios, lo que permite actualizar el estatus en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Es un trámite sencillo, pero requiere que el patrón lo gestione directamente. Muchas empresas, sobre todo pequeñas, lo omitieron por desconocimiento o descuido. Algunos empleadores temen que al presentar la baja se afecte al exempleado, por ejemplo, bloqueando su RFC o generándole problemas con su empleo actual. Sin embargo, el SAT aclaró que esto no ocurre así de manera automática. Antes de aplicar una suspensión, la autoridad realiza una verificación interna para confirmar: Si se detecta que el trabajador sigue activo en otra empresa o como independiente, la suspensión no procede y no hay afectación en su RFC.