El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso en marcha un nuevo esquema fiscal que puede significar un alivio para miles de contribuyentes con recursos fuera del país. Bajo el programa de Repatriación de Capitales 2026, el Gobierno de México busca incentivar el regreso de dinero mantenido en el extranjero mediante una tasa preferencial de Impuesto Sobre la Renta (ISR), muy por debajo de la que se aplica habitualmente. La medida forma parte de la estrategia económica federal para fortalecer la inversión interna y ampliar la base productiva, pero no está pensada para todos por igual: solo quienes cumplan con una condición específica podrán acceder a este “perdón” que reduce drásticamente la carga impositiva sobre los ahorros repatriados. El objetivo central del programa es claro: atraer capitales que hoy se encuentran fuera del sistema financiero nacional y redirigirlos hacia actividades productivas dentro del país. Para lograrlo, el SAT ofrece un incentivo contundente: una tasa única y definitiva de ISR del 15% para quienes decidan regularizar y regresar esos recursos a México. Desde la óptica del gobierno, el regreso de estos fondos no solo fortalece la recaudación, sino que también impulsa el crecimiento económico, la generación de empleo y el financiamiento de proyectos estratégicos. El programa está dirigido tanto a personas físicas como morales que, antes de una fecha límite establecida por la autoridad fiscal, hayan mantenido capitales, inversiones o recursos financieros en el extranjero. Para acceder al beneficio, los contribuyentes deben acreditar el origen lícito del dinero y cumplir con el proceso de retorno a través de instituciones financieras reguladas en México. No se trata de una condonación automática: solo quienes cumplan con todos los requisitos y plazos establecidos podrán pagar menos impuestos y regularizar su situación fiscal. Uno de los puntos centrales del programa es que los recursos repatriados no podrán utilizarse libremente. El SAT exige que el dinero permanezca invertido en México durante un periodo mínimo y únicamente en destinos autorizados. Entre las opciones permitidas se encuentran la adquisición de activos fijos, inversiones productivas, bonos de deuda gubernamental y otros instrumentos que generen un impacto económico positivo. El incumplimiento de esta condición puede implicar la pérdida del beneficio fiscal y la aplicación de las tasas regulares de ISR. El programa de Repatriación de Capitales 2026 cuenta con plazos estrictos que los interesados deben respetar. Existe una fecha límite para que los recursos estén fuera del país, un periodo determinado para realizar el retorno y tiempos específicos para mantener la inversión dentro del territorio nacional. El SAT advirtió que no habrá prórrogas ni excepciones, por lo que una mala planificación puede dejar fuera del beneficio incluso a quienes cumplan con el perfil. Por eso, la autoridad fiscal recomienda analizar con cuidado el calendario y las reglas antes de iniciar el proceso.