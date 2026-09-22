Shein y DiDi Paga Después están haciendo una alianza para permitir que sus compradores tengan una alternativa de pago distinta al crédito en medio de un auge del buy now pay later. (Fuente: Archivo).

El marketplace chino, Shein, dio a conocer una alianza con la superapp DiDi para integrar su método de pago compra ahora y paga después (BNPL por sus siglas en inglés) como nueva alternativa de pagos dentro de su plataforma. Esta colaboración permitirá a los consumidores mexicanos acceder a facilidades de financiamiento y ampliar las opciones disponibles para realizar sus compras.

La alianza se da en medio de una creciente demanda del mercado mexicano por soluciones financieras flexibles y un auge del BNPL para diferentes industrias, siendo la moda una de las principales en las que los compradores buscan este método de pago.

La empresa de e-commerce dijo en un comunicado que su objetivo es optimizar la experiencia de usuario en el punto de venta (checkout), otorgando mayor liquidez y control presupuestal a sus clientes. Otros marketplaces, como Amazon (de la mano de Kueski), ya han integrado este tipo de tecnología financiera para sus usuarios.

“Esta alianza con DiDi nos permite localizar nuestra propuesta de valor en México, empoderando a nuestros clientes con opciones de pago que brindan flexibilidad y previsibilidad financiera sin sacrificar la inmediatez de la experiencia de compra”, comentó Patrick Lassauzet, Head de comunicación corporativa y PR en Shein México en un comunicado.

Por su parte, Patricia Delgadillo, directora de comunicación de DiDi México destacó la visión detrás del producto: “Creemos que un producto financiero debe simplificar la vida del usuario. En esencia, DiDi Paga Después se trata de brindar flexibilidad y convertir el crédito en una conveniencia tangible como facilitar el acceso al comercio digital”.

La ventaja del BNPL recae en otorgar facilidades de pago a quienes no cuentan con un producto financiero. Este método de pago, además, permite a los usuarios gestionar sus flujos de efectivo mediante esquemas de amortización personalizados. Con DiDi Paga Después, los clientes podrán optar por pagar en quincenas o mensualmente y diferir el costo de sus compras hasta 12 meses.