La startup de logística de origen colombiano Melonn prepara una expansión de su infraestructura logística en México para entrar al mercado de tiendas físicas y departamentales en 2027, con una nueva bodega de 20,000 metros cuadrados en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. La inversión en capacidad operativa acompañará el cambio de un modelo enfocado en el comercio electrónico hacia uno omnicanal, con el que busca atender tanto los pedidos digitales como el abastecimiento de puntos de venta físicos.

La compañía, fundada en 2020 por Andrés Gómez (CEO), Alejandro Celis (CPO), Andrés Felipe Archila (COO), Felipe Jaramillo, Daniel Castrillón y Sebastián Román,busca ampliar su alcance más allá de las marcas que venden por internet y convertirse en un operador logístico para empresas que distribuyen sus productos en distintos canales.

Actualmente cuenta con alrededor de 5,000 metros cuadrados de almacenes en México, superficie que crecerá cuatro veces con la nueva instalación.

Una bodega de Melonn | Foto: Cortesía Una bodega de Melonn | Foto: Cortesía

“Nos vamos a abrir hacia el 85% que aún hoy no tenemos”, dijo Celis, cofundador de Melonn, en entrevista con El Cronista al referirse al mercado de retail físico al que busca acceder la empresa. El objetivo es que una misma compañía pueda gestionar la logística de una marca desde el comercio electrónico hasta las tiendas departamentales y de autoservicio.

Entre los potenciales clientes de este modelo se encuentran cadenas como Liverpool, Palacio de Hierro, Walmart y Soriana, además de negocios especializados. Para atenderlos, Melonn tendría que adaptar la operación de sus almacenes a las necesidades de inventario, distribución y despacho de los canales físicos.

TikTok como impulsor de Melonn

La startup gana volumen en el comercio digital, impulsada en parte por TikTok Shop. Melonn se integró a la plataforma desde su lanzamiento en México, en febrero de 2025, y actualmente este canal representa entre 25% y 30% de las unidades que despacha en sus canales digitales, según Celis.

A diferencia de los marketplaces tradicionales, en los que la compra suele partir de una búsqueda de producto, TikTok Shop combina el contenido de creadores con la posibilidad de comprar dentro de la plataforma. Para las marcas, este esquema puede funcionar como un canal de descubrimiento y venta, mientras que para Melonn, representa una fuente de demanda que exige capacidad para procesar pedidos en volumen.

El crecimiento de este canal también refuerza la necesidad de contar con infraestructura flexible, capaz de responder a variaciones en los pedidos y a las necesidades de marcas que venden en más de una plataforma.

México ya representa alrededor de 35% de la facturación total de Melonn, que opera también en Colombia y Chile. Celis detalló que la compañía busca ampliar su presencia regional y se encuentra en negociaciones para levantar una ronda de inversión Serie B hacia finales de año con fondos que han mostrado interés en invertir en el modelo de negocio de Melonn.

Los recursos estarían destinados a expandir sus operaciones en México y Chile y a consolidar su posición en Colombia. Celis no detalló el monto que busca levantar ni la valuación de la compañía.

Esta inyección de capital llegaría después de que Melonn registrara en julio su primer mes con flujo de caja positivo. “Eso para una compañía como Melonn es una tremenda celebración”, dijo Celis.

Más eficiencia con la IA

Como muchas startups, Melonn utiliza inteligencia artificial para automatizar procesos. En su caso, explicó Celis la usan para el ruteo, gestión de inventarios, generación de prospectos comerciales y atención al cliente. Según el directivo, estas herramientas permitieron reducir 70% los tickets que requieren atención humana, sin recurrir a recortes de personal.

La estrategia consiste en aumentar la productividad con los recursos existentes, en lugar de trasladar de inmediato los ahorros tecnológicos a una reducción de la plantilla. La siguiente etapa contempla incorporar robótica en los almacenes para asumir tareas físicas y operaciones nocturnas.

“Nosotros sí vemos que los robots es cuando la inteligencia artificial ya va a afectar, digamos que consistentemente las ventas de Melonn; por el momento es todo generando eficiencias y un producto mucho más amigable para el cliente final”, explicó Celis.