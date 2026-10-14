La falta de liquidez, los retrasos en los pagos y las comisiones de las plataformas digitales son algunos de los problemas que enfrenta la economía freelance en México. Con ese mercado como objetivo, la startup LOIALT lanzó una plataforma que busca concentrar en un solo lugar la contratación de proyectos, los pagos protegidos y las herramientas de trabajo para profesionales independientes y empresas.

“Lo que estamos viendo es que, a la par de esta nueva economía, la infraestructura que realmente se necesita para profesionalizar este tipo de economía no ha ido creciendo con el ritmo que ha crecido esta población”, dijo Paola Pellón, CEO de LOIALT, en entrevista con El Cronista.

La directiva estima que México tiene más de 15 millones de freelancers. De los cuales, el 85% enfrenta retrasos en sus pagos, más del 55% tiene dificultades recurrentes para cobrar y el 40% ha sufrido fraudes o cancelaciones injustificadas durante un proyecto.

La plataforma, cuyo lanzamiento oficial ocurrió a mediados de agosto, busca atender esa problemática mediante un modelo de membresías individuales y empresariales, además de una comisión de 5% por los proyectos, frente a las tarifas de entre 15 y 20% que, según Pellón, cobran otros marketplaces con una oferta similar.

El dinero del proyecto queda resguardado y se libera conforme el freelancer cumple con las entregas acordadas, de manera que el cliente también tenga garantías sobre el trabajo contratado.

Los usuarios también pueden acceder a herramientas de comunicación, software y otros servicios integrados en la plataforma.

Otra de las funciones que ofrece la plataforma es el llamado Banco de Horas, un mecanismo que permite intercambiar tiempo de trabajo por servicios de otros profesionales.

“Esto abre una posibilidad a la gente que igual y no tiene liquidez económica, pero que está dispuesta a trabajar, a hacer esos intercambios de servicios”, explicó Pellón.

Hasta ahora LOIALT se ha financiado con recursos de sus socios e inversionistas ángeles, además de establecer alianzas con empresas como la startup Sofía y la cadena de laboratorios Salud Digna para ofrecer descuentos en servicios de salud a sus usuarios.

La startup está arrancando operaciones con un equipo de menos de 10 personas que trabaja en el desarrollo interno de su plataforma tecnológica.

La compañía todavía no cuenta con una cifra consolidada de usuarios o proyectos activos. Pero para este año, el objetivo planteado por Pellón es alcanzar alrededor de 55,000 descargas, 500 proyectos activos y un ticket promedio de MXN$ 1,300 pesos.