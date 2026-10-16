Familias y asistentes reunidos disfrutando de la gastronomía bajo el tradicional papel picado en el Paseo Alcalde de Guadalajara.

Una fiesta gastronómica en Guadalajara, Jalisco, reunirá a familias y amantes de la cocina tradicional este sábado 17 de octubre para celebrar uno de los platillos más representativos de la zona.

La jornada tendrá como eje el concurso de recetas familiares “Mi Familia Hace la Mejor Carne en su Jugo”, una competencia que busca reconocer las preparaciones caseras que se transmiten de generación en generación.

Según el sitio oficial de Carnejugueros, la celebración se realizará en el Paseo Alcalde y contará con entrada gratuita para quienes deseen acercarse a esta tradición culinaria tapatía.

¿Dónde y cuándo se realizará la fiesta gastronómica?

El evento tendrá lugar el sábado 17 de octubre en el Paseo Alcalde, ubicado en el Centro Histórico de Guadalajara. La jornada estará dedicada a la carne en su jugo, una preparación emblemática de la gastronomía tapatía.

El festival busca reunir a residentes y visitantes en torno a la cocina local, con distintas versiones del platillo y actividades para reconocer su importancia en la identidad culinaria de Jalisco. De acuerdo con la información publicada en su sitio, las actividades están programadas de 12:00 a 18:00 horas y el acceso será gratuito.

Vale destacar que la fecha también tiene un significado especial: el 17 de octubre se celebra el Día de la Carne en su Jugo. El sitio oficial de Carnejugueros presenta esta conmemoración como una oportunidad para compartir los sabores y las recetas que forman parte de la historia de Guadalajara.

Cazuela artesanal de barro servida la tradicional carne en sus jugos, acompañado de frijoles de la olla, tocino crujiente, cebolla y cilantro picado. Instagram - @carnejuguerosgdl

¿En qué consiste el concurso “Mi Familia Hace la Mejor Carne en su Jugo”?

En el concurso “Mi Familia Hace la Mejor Carne en su Jugo”, los cocineros aficionados presentarán sus propias versiones de esta receta tradicional. De esta manera, la preparación ganadora tendrá un premio de 25,000 pesos.

La competencia pone el foco en las recetas familiares y en las diferencias que cada hogar incorpora a la elaboración del platillo. Además de reconocer una preparación destacada, la iniciativa busca dar visibilidad a los conocimientos culinarios que pasan de una generación a otra.

Quienes estén interesados en participar pueden consultar la información disponible en la convocatoria oficial de Carnejugueros y revisar el formulario de inscripción.

¿Qué actividades habrá durante el festival?

Además del concurso gastronómico, el festival busca convertir el Paseo Alcalde en un punto de encuentro para quienes quieran conocer y disfrutar diferentes versiones de la carne en su jugo. Si bien la entrada al evento será gratuita, no significa que todos los alimentos presentados sean sin costo.

A su vez, la programación contempla degustaciones y actividades culturales, entre ellas presentaciones de mariachi y ballet folclórico. Estas propuestas acompañarán la oferta gastronómica y permitirán a los asistentes acercarse a otras expresiones de la cultura jalisciense.

¿Qué es la carne en su jugo y por qué es tan importante en Jalisco?

La carne en su jugo es uno de los platillos más representativos de Guadalajara y de la gastronomía de Jalisco. Su historia se remonta a los años 60, en el municipio de Acatic, en la región Altos Sur.

Desde aquel entonces, se ligó a la cocina tradicional tapatía y a los establecimientos que popularizaron esta preparación, elaborada con carne de res cocida en sus propios jugos y acompañada de tocino y otros ingredientes.

La receta suele servirse con frijoles de la olla, cebolla, cilantro, rábanos y tortillas. Aunque existen distintas formas de prepararla, las versiones familiares conservan técnicas, proporciones y secretos propios.

Por eso, el concurso “Mi Familia Hace la Mejor Carne en su Jugo” busca destacar las tradiciones culinarias que se transmiten de generación en generación y celebrar uno de los sabores más característicos de Guadalajara.