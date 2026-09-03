Coca-Cola FEMSA emitió un bono ligado a la sustentabilidad en septiembre de 2021.

Coca-Cola FEMSA, la embotelladora de bebidas y refrescos, cumplió la meta ambiental que había comprometido para sus certificados bursátiles vinculados a la sostenibilidad con clave KOF 21L, al alcanzar una razón de eficiencia hídrica de 1.26 litros de agua por cada litro de bebida producida, informó la embotelladora en un comunicado.

El indicador, conocido como Water Use Ratio (WUR), fue confirmado por un verificador externo e independiente, un elemento relevante en un mercado donde los inversionistas demandan cada vez más información sobre el impacto real de los compromisos ASG.

El cumplimiento significa que la tasa de interés de los bonos KOF 21L permanecerá sin cambios a partir del periodo de intereses que comienza el 17 de septiembre de 2026, detalló la empresa.

Coca-Cola FEMSA, la mayor embotelladora por volumen de ventas de la marca basada en Atlanta, dijo que el resultado representa una mejora de más de 20% frente a su línea base de 2018 y que la posiciona como la empresa con mayor eficiencia hídrica dentro del Sistema Coca-Cola.

“Desde 2022, Coca-Cola FEMSA ha invertido más de US$82 millones para fortalecer esta estrategia y alcanzar una razón de uso de agua de 1.26 litros de agua por litro de bebida producida”, expuso.

Los bonos, lanzados en septiembre de 2021, lograron captar hasta MXN$ 10,000 millones a través de dos colocaciones, mismas que se encontraban bajo el amparo de un programa por hasta MXN$ 40,000 millones y representaron su primer bono vinculado a la sostenibilidad.

La emisión con clave de pizarra KOF 21L fue un plazo de siete años a tasa fija, mientras que la KOF 21-2L se hizo a un plazo de cinco años, con tasa variable.

KOF llega con resultados a un mercado de bonos verdes más exigente

El cumplimiento de Coca-Cola FEMSA ocurre en un momento de transformación para el mercado de bonos verdes y deuda sostenible en México.

Las emisiones de deuda corporativa etiquetada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cayeron 39% durante el primer semestre de 2026, a MXN$ 22,239 millones, frente a los MXN$ 36,499 millones registrados en el mismo periodo de 2025. Con ello, las colocaciones acumularon tres años consecutivos de descensos durante la primera mitad del año.

De acuerdo con Luisa Adame, directora de Impacto Sustentable en HR Ratings, la desaceleración de las emisiones temáticas no necesariamente es resultado de una pérdida en el apetito por los bonos sostenibles.

La especialista explicó que el mercado es más exigente con la regulación y demanda mayores estándares de información, calidad de los proyectos y evidencia sobre los objetivos ambientales que respaldan las emisiones.