El Índice de Confianza Empresarial se mantiene en la senda negativa, y ahora el pesimismo se ha generalizado en el momento adecuado para invertir en el sector manufacturero.

De acuerdo con datos del Inegi, en todo el sector de la transformación, la confianza en general se ubicó en 48.8 puntos, y acumula 11 meses por debajo del umbral de los 50 puntos que separa el optimismo del pesimismo sobre la situación general.

Al interior, el indicador más bajo es el del momento adecuado para invertir, con una puntuación de 35.3 unidades y acumula más de 12 años y medio en terreno negativo.

Sin embargo, al revisar las cifras por cada área de la rama manufacturera, el pesimismo se ha generalizado en el último año y solo la industria alimentaria, de bebidas y tabaco mantiene la confianza por arriba de 50 unidades.

En enero del año pasado, 6 de las 7 industrias se ubicaron por encima de las 50 unidades, siendo el sector textilero el único que hace un año mostraba pesimismo.

Hoy la situación es diferente y es que las manufacturas han experimentado presiones por diversos frentes, que se dividen entre la política interna del país y los aranceles implementados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a nivel internacional.

¿Qué tan desconfiados están?

El sector que muestra menos confianza sigue siendo el textilero, pues el indicador se ubicó en 40.9 unidades.

Desde hace años, la industria del calzado y el vestido, así como otras derivadas de los textiles, se han quejado de que enfrentan una competencia desleal de productos que ingresan de China o Vietnam.

Solo en 2025, el sector en su conjunto anunció la pérdida de 3,000 empleos debido a este problema, a través de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive) y la Cámara Nacional de la Industria Textilera (Canaintex).

Para contrarrestar la competencia desleal, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Economía (SE), a cargo de Marcelo Ebrard, incrementó el arancel a productos textiles de China y Vietnam de 35% para este año.

El resto de las industrias experimentan un panorama similar con puntuaciones que fluctúan entre 47 y 49 puntos, pero todas por debajo de su indicador de enero del año previo.

Otro sector que ha sido beneficiado por la nueva política arancelaria mexicana es el del acero, que también acusa competencia desleal de China.

En este sentido, el acero proveniente del país asiático paga un arancel de 36.2% para ingresar al país.

El sector de minerales no metálicos y metálicas básicas registró una puntuación de confianza de 48.8 unidades en enero, casi 3 puntos menos que el año anterior.

Otros sectores, como el de equipo de transporte, donde se inserta la industria automotriz, han experimentado afectaciones ante la política arancelaria de Donald Trump.

El año pasado, las exportaciones del sector automotriz, considerado la joya de la corona manufacturera mexicana, hacia Estados Unidos tuvieron una caída superior a 8%, y es que el mandatario estadounidense implementa un arancel de 14% a las importaciones automotrices desde México, lo que ha afectado los envíos tanto de unidades ligeras, donde Estados Unidos representa 77% del mercado de exportación como de vehículos pesados, que significa 95% del total de los envíos.