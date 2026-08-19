La startup argentina Selenios encontró en México el mercado con la escala suficiente para acelerar su expansión en América Latina. A menos de un año de haber comenzado a comercializar su plataforma de inteligencia artificial para reclutamiento, la compañía ya suma cerca de 50 clientes empresariales y prepara el crecimiento de su operación en México.

“México, por la escala que tiene, es el mercado objetivo”, afirma Leandro Simari, director comercial y miembro del equipo fundador de Selenios, quien encabeza el desembarco de la empresa en el país.

La compañía nació de la experiencia de cuatro fundadores vinculados con la tecnología, los recursos humanos y la creación de startups. Simari acumula más de 20 años de trayectoria en grandes corporaciones, donde ocupó posiciones de gerencia y dirección de proyectos de recursos humanos y tecnología, mientras que otros integrantes del equipo provienen de empresas de tecnología y emprendimientos de HRtech.

Ese conocimiento de la operación corporativa fue el punto de partida para identificar un problema que, de acuerdo con Simari, es común en los mercados laborales: empresas que necesitan encontrar talento con mayor rapidez y candidatos que enfrentan procesos de selección largos y poco accesibles.

“Hoy la tecnología podía hacer que ese acercamiento sea mucho más simple y mucho más rápido, es decir, que las empresas consigan a los mejores candidatos en mucho mejor tiempo y que los candidatos consigan empleo mucho más rápido”, explica en una entrevista con El Cronista.

El momento de expansión llega apenas unos meses después del lanzamiento comercial de Selenios. Tras desarrollar y validar un producto mínimo viable, la startup comenzó a vender formalmente en diciembre de 2025. En seis meses alcanzó casi 50 clientes empresariales en América Latina, entre ellos Kabaq en México, Miniso y Thermomix.

El crecimiento también comienza a reflejarse en el uso de la plataforma. Sólo durante junio, más de 20,000 personas fueron entrevistadas mediante inteligencia artificial a través de Selenios.

IA para quitarle carga al reclutador

Selenios opera bajo un modelo de software como servicio (SaaS), complementado con consultoría y servicios de implementación. Su plataforma utiliza agentes de inteligencia artificial para automatizar buena parte de las tareas transaccionales del proceso de selección, mientras deja en manos de las personas las decisiones que requieren criterio y empatía.

La empresa estima que alrededor del 75% de las tareas que realiza un reclutador pueden ser ejecutadas por un agente de IA. El 25% restante corresponde, en buena medida, a actividades donde la interacción humana resulta determinante: entender al candidato, tomar decisiones, comunicar y construir una relación con el talento.

“Nosotros decimos, de una forma un poco más marketinera, que le damos superpoderes al reclutador. Porque no queremos reemplazar al reclutador humano, sino ampliarle su capacidad”, sostiene Simari.

La plataforma permite que un candidato interactúe con la empresa desde una página web o, en el caso de posiciones operativas, directamente a través de WhatsApp. En este último escenario, un agente conversacional puede explicar las características de una vacante, responder preguntas sobre salario o beneficios y acompañar al candidato durante la postulación.

El sistema también busca atacar una barrera frecuente entre trabajadores que buscan puestos operativos: no contar con un currículum. En lugar de descartar al candidato, la herramienta puede guiarlo mediante preguntas sobre su experiencia, estudios, edad o licencia de conducir para ayudarlo a construir un perfil y continuar con la postulación.

Para Simari, esta accesibilidad es especialmente relevante en América Latina, donde los procesos digitales no siempre consideran las diferencias en el acceso a internet y dispositivos. “A ese candidato le damos la posibilidad de no truncarse en el camino, no quedarse sin poder aplicar a ese empleo que está buscando”, señala.

México, el siguiente salto

La apuesta por México no es solamente comercial. Selenios ya abrió una operación de ventas y soporte al cliente en el país y trabaja en la instalación de oficinas físicas, mientras construye un equipo local. La estrategia busca replicar el modelo de acompañamiento que la compañía ofrece en Argentina y diferenciarse de plataformas globales diseñadas para otros mercados.

“Queremos tener presencia local en nuestros mercados foco. (...) Creemos que es nuestro diferencial, que la compañía en México no tenga que atarse a una compañía global que fue pensada para otro mercado, sino que tenga un partner con visión regional y acompañamiento local”, explica Simari.

La compañía asegura que algunos de sus clientes ya han conseguido reducir hasta 40% el tiempo de cobertura de una vacante. En América Latina, señala Simari, el promedio para cubrir una posición ronda los 45 días, por lo que la automatización puede tener un impacto directo tanto en la productividad de las áreas de recursos humanos como en la velocidad con la que una persona consigue empleo.

“Hoy un equipo de reclutamiento ya puede ver cuatro veces la cantidad de candidatos que podía ver antes de tener tecnología”, afirma.

La meta: 20 clientes enterprise en México

Con la expansión mexicana, Selenios busca cerrar el año con 20 clientes enterprise utilizando su plataforma. La meta implicaría procesar más de 500 oportunidades laborales al mes mediante la tecnología de la startup.

La compañía llegó a este punto después de levantar una primera ronda de inversión de alrededor de u$s 1.2 millones de dólares, con la participación de fondos como Nazca, Latitude, Fen Ventures, FJ Labs y Alina VC, de acuerdo con Simari.

El reto ahora será convertir la validación inicial de su tecnología en una operación de mayor escala en México, un mercado que la empresa considera estratégico por el tamaño de su fuerza laboral y el volumen de contratación de grandes compañías.

Para Simari, la apuesta parte de una combinación que conoce de primera mano: tecnología y gestión del talento. “La sumatoria de buena tecnología y un buen equipo ejecutor es el secreto”, resume.