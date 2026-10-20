Banamex realizó su segunda colocación del año en el mercado internacional de capitales, y también es la segunda desde el inicio de su separación de Citi.

En un comunicado, Banamex detalló que levantó u$s 900 millones mediante instrumentos Adittional Tier 1 (AT1).

La transacción registró una sobresuscripción respaldada por una base diversificada de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina, con el objetivo de fortalecer la estructura financiera de la institución y respaldar sus metas de crecimiento.

Los títulos de capital híbrido tienen carácter perpetuo, devengan una tasa de interés de 9.50% anual y ofrecen una opción de amortización anticipada ejecutable por el banco a partir de los 5.5 años posteriores a su emisión.

Las agencias calificadoras Moody’s y S&P asignaron a la emisión las calificaciones de Ba2 (hyb) y BB-, respectivamente, y los instrumentos quedaron listados en la bolsa Euronext Dublin.

Patricio Diez de Bonilla, director general de Finanzas (CFO) de Banamex, subrayó que el resultado confirma la capacidad de acceso recurrente del banco a los mercados de capitales tras la reconfiguración corporativa.

“La exitosa colocación de esta transacción, particularmente en un entorno de mercados volátiles, refleja la fortaleza de nuestra franquicia y la confianza que los inversionistas internacionales depositan en el modelo de negocio y la posición financiera de Banamex”, señaló el directivo a través de un comunicado.

El director financiero de Banamex agregó que la operación otorga mayor flexibilidad a la estructura financiera del banco para respaldar sus planes de expansión, manteniendo un enfoque disciplinado en la gestión de capital y el cumplimiento de los requerimientos regulatorios de solvencia.

La segunda colocación del banco ocurre mientras Citi prepara la venta del 51% restante de las acciones para el siguiente año, a través de una Oferta Pública Inicial cuya fecha está por definir.