Microsoft México nombró a Ivonne Mejía como directora general en México a partir del 1 de septiembre de 2026 en sustitución de Rafael Sánchez, quien dejará la empresa tecnológica después de más de cuatro años al frente de la filial en el país, de acuerdo con un comunicado.

Con este anuncio, Mejía se convertirá en la primera mujer en ocupar la dirección general de Microsoft en México, en un momento donde la empresa busca acelerar su crecimiento, impulsar el negocio y expandir su relación con clientes y socios.

La nueva directora general tendrá entre sus principales responsabilidades liderar la estrategia de Microsoft en México, impulsar el crecimiento del negocio y fortalecer las relaciones con clientes y socios.

Según el documento, durante agosto, Mejía trabajará junto con Sánchez para garantizar una transición ordenada antes de asumir formalmente el cargo el próximo mes.

Más de 15 años en Microsoft

Ivonne Mejía cuenta con 16 años de trayectoria en Microsoft, donde ha ocupado posiciones en áreas estratégicas del negocio y participado en iniciativas de transformación digital e innovación como directora de Áreas de Solución Comercial en México, director de Asociaciones (Responsable de Soluciones para Socios Globales) y director de ventas para empresas, de acuerdo con LinkedIn.

Antes de incorporarse a la tecnológica en 2010, Mejía trabajó en Rockwell Automation, donde desarrolló experiencia en el ámbito comercial y de tecnología.

Es ingeniera electrónica por la Universidad Nacional de Colombia, tiene un MBA por el Tecnológico de Monterrey y cursó un Diplomado en Administración y Dirección de Empresas en el IPADE.

“Creo en el potencial de nuestro país y en la gente que lo hace posible”, dijo Mejía en el comunicado. “Nuestro crecimiento vendrá de nuestra gente y de nuestros clientes y socios de negocio”.

Su llegada coloca a una ejecutiva con una trayectoria de más de una década dentro de Microsoft al frente de la operación mexicana, con el objetivo de aprovechar las capacidades de la compañía para impulsar su siguiente etapa de crecimiento.

Rafael Sánchez deja Microsoft México

Este anuncio implica la salida de Rafael Sánchez en la dirección general, misma que ocupó en Microsoft México desde 2022. Según el documento, el ejecutivo busca emprender un nuevo proyecto profesional fuera de la empresa.

En el comunicado se informó que Sánchez continuará su carrera dentro del sector; sin embargo, Microsoft expuso que los detalles sobre su próximo proyecto se darán a conocer más adelante.

Durante su gestión, la compañía transformó parte de sus operaciones en el país, fortaleció sus capacidades comerciales y avanzó en infraestructura tecnológica con la inauguración de la Región de Centros de Datos de Querétaro.

Sánchez también encabezó el relanzamiento del Microsoft Innovation Hub y promovió iniciativas relacionadas con diversidad, desarrollo de talento y representación de la industria tecnológica.

El relevo ocurre mientras Microsoft y otras grandes tecnológicas aceleran sus inversiones y estrategias relacionadas con inteligencia artificial, centros de datos y transformación digital en México.