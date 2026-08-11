Este martes, 11 de agosto de 2026, la cotización deleuro llegó a 19.7164 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.44%.

En la última semana, el Euro registró un cambio de -0.92% y en el último año acumuló -7.65%, evidenciando una tendencia bajista en su cotización.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el euro mostró una clara tendencia bajista: cayó en nueve sesiones, solo con un repunte puntual a mitad del periodo y cerró débil.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.10%, es menor que su volatilidad anual del 5.55%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos cuatro días, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica un aumento en el valor de la moneda, lo que podría reflejar una mayor confianza en la economía de la zona euro.

Este aumento en la cotización del Euro sugiere que los inversores están optimistas, lo que podría impactar en las decisiones de comercio y en las inversiones en la región.

La tendencia positiva en la cotización del Euro podría ser un indicativo de una recuperación económica en la zona euro.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.7 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Euro en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.