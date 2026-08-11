La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.28 en la sesión de cierre de mercados del martes, 11 de agosto de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.06% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

En la última semana, el dólar canadiense mostró un leve avance de 0.08%, mientras que en el último año registró una caída de -7.25%, señalando una tendencia bajista a largo plazo pese a la estabilidad reciente.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense mostró una tendencia mayormente bajista: cinco descensos iniciales, luego rebotes intermitentes y un cierre en retroceso, con balance neto negativo.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana ha sido del 3.97%, que es menor que la volatilidad anual del 6.35%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Dólar canadiense hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 se presenta en un contexto favorable en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en el valor de la moneda en relación con otras divisas, reflejando una mejoría en el desempeño económico.

A pesar de la tendencia positiva, es crucial monitorizar los factores que podrían impactar esta situación en el corto plazo, como cambios en las políticas monetarias o fluctuaciones en los precios de las materias primas.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.