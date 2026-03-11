El calendario fiscal en México no solo impacta a empresas y contribuyentes. También involucra a miles de profesionales que cumplen un papel clave en la revisión de obligaciones ante las autoridades. En este contexto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lanzó un recordatorio que mantiene en alerta a contadores de todo el país. Se trata de un trámite que debe completarse dentro de un plazo específico y que resulta fundamental para quienes realizan dictámenes en materia de seguridad social. Sin este proceso, el trabajo profesional que presentan ante la autoridad podría perder validez. La advertencia ha generado atención en el sector contable porque el procedimiento tiene una fecha límite clara durante el primer trimestre del año. Si no se cumple dentro del plazo establecido, el registro que permite dictaminar ante el IMSS podría verse afectado. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que las personas contadoras públicas autorizadas deben presentar sus constancias de acreditación y membresía correspondientes al ejercicio 2025 antes del 31 de marzo de 2026. Este trámite es obligatorio para mantener activo el registro que permite dictaminar en materia de seguridad social. Sin esa validación, los profesionales no podrán continuar realizando este tipo de revisiones ante la autoridad. Para completar este proceso, es esencial que utilicen la plataforma correcta para hacerlo: el Sistema de Dictamen Electrónico del IMSS (SIDEIMSS). La misma se diseñó con el objetivo de que los contadores cumplan con los lineamientos establecidos y así poder seguir presentando dictámenes. Las constancias que se deben entregar corresponden al ejercicio fiscal 2025 y tienen como objetivo comprobar que el contador mantiene su acreditación profesional y su membresía vigente en un colegio o asociación reconocida. De acuerdo con el IMSS, cumplir con este procedimiento en tiempo y forma es indispensable para que el registro continúe vigente durante 2026. El SIDEIMSS del IMSS es la herramienta oficial mediante la cual los contadores públicos autorizados deben cargar la documentación solicitada por la institución. Entre los principales requisitos que deben presentarse dentro del sistema se encuentran: El IMSS ha señalado que la presentación oportuna de estos documentos es clave para mantener la autorización para dictaminar en seguridad social. En caso de no cumplir con el trámite dentro del plazo establecido, los avisos de dictamen presentados por el contador no surtirán efectos ante el IMSS. Esto significa que los trabajos de auditoría o revisión realizados podrían quedar sin validez legal ante la institución. Para facilitar el proceso, el Instituto pone a disposición de los usuarios el Manual del Usuario del sistema SIDEIMSS, disponible en su portal oficial. En este documento se detallan los pasos para utilizar la plataforma y completar el trámite correctamente. El organismo también destacó que el uso de servicios digitales del IMSS permite cumplir con estas obligaciones de forma más rápida y segura, reduciendo errores y agilizando los procesos administrativos relacionados con la fiscalización en materia de seguridad social. Para consultar el Manual del Usuario (SIDEIMSS), se debe acceder a la siguiente página: http://www.imss.gob.mx./sideimss/materiales.