En esta noticia ¿En qué se diferencian los billetes de las Familias F y G?

El Banco de México (Banxico) ha difundido un aviso considerable a través de su cuenta oficial en las redes sociales, el cual va dirigido a todos los ciudadanos de la nación que deseen realizar transacciones financieras empleando billetes físicos.

La máxima autoridad monetaria del país ha señalado que los individuos que operen con billetes de 200, 500 y 1000 pesos de las (familias F y G) y billetes de 100 pesos de la (familia G) deben estar sumamente atentos a una serie de características relevantes que estos deben exhibir, ya que su aceptación en diversos comercios o instituciones financieras podría estar en riesgo.

Se recomienda revisar todos los pormenores al respecto.

Freno a los billetes | No se podrán realizar compras con los de 500 y 1,000 pesos que tengan esta característica (foto: archivo).

¿En qué se diferencian los billetes de las Familias F y G?

Dentro de la clasificación de familias a las que pertenecen los ejemplares emitidos por la entidad monetaria a lo largo de su historia, se destacan las Familias F y G.

A través de su sitio web oficial, el Banco de México proporciona información sobre las características que hacen únicos a los billetes del país, tanto los que están en circulación como aquellos que están en proceso de retiro.

En lo que respecta a los billetes de la familia G, se destaca que son los que actualmente se encuentran en circulación y no figuran en la lista de los que serán retirados próximamente.

Cada ejemplar presenta una característica singular según la denominación; se recomienda prestar especial atención a los siguientes detalles, no solo para comprender su fabricación, sino también para prevenir fraudes:

Los billetes de la familia F son aquellos que fueron introducidos en circulación de manera gradual; el primero en 2006 y el último en 2017, este último conmemora el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917. Esta familia de billetes exhibe modificaciones en los elementos de seguridad, colores y dimensiones en comparación con la familia anterior (D1).

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

Cien pesos: más que una cifra

Familia: G. Medidas: 132 x 65 mm

Material: Polímero

Color predominante: Rojo

Anverso: Representa el periodo de la Colonia con Sor Juana Inés de la Cruz; incluye un fragmento del patio principal del Antiguo Colegio de San Ildefonso, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Reverso: Ecosistema de bosques templados con árboles de pino, encino y oyamel; muestra la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, ubicada en los estados de México y Michoacán, reconocida por la UNESCO como patrimonio natural de la humanidad.

Billete de 200 pesos mexicanos

El Banxico ha emitido un notable comunicado a través de su cuenta oficial en la plataforma X, informando que los billetes de 200, 500 y 1000 pesos pertenecientes a las (familias F y G), así como los billetes de 100 pesos de la (familia G), deben cumplir con un requisito esencial para su aceptación: dos folios idénticos.

Para que un billete sea considerado auténtico, es de suma importancia que los folios sean iguales. De lo contrario, podría tratarse de una pieza alterada, careciendo de valor, por lo que se aconseja prestar especial atención durante su recepción.

Adicionalmente, el Banxico recomienda que al adquirir billetes de 200, 500 y 1000 pesos de las (familias F y G), así como de 100 pesos de la (familia G), se verifique que ambos folios sean idénticos. Si se observan diferencias, es probable que se trate de una pieza alterada que no deberá ser aceptada, lo cual es esencial para resguardar su capital.

Color predominante: Azul

Medidas: 146 x 65 mm

Familia: G

Material: Papel de algodón

Reverso: Ecosistema de costas, mares e islas con una ballena gris y su ballenato; muestra la Reserva de la Biósfera El Vizcaíno, en Baja California Sur, reconocida por la UNESCO como patrimonio natural de la humanidad.

Anverso: Representa el periodo de la Reforma y la restauración de la República con Benito Juárez; incluye una viñeta con su entrada triunfal a la Ciudad de México el 15 de julio de 1867, símbolo de la victoria de la Reforma, la separación Iglesia-Estado y la igualdad ante la ley.

Color predominante: Verde

Familia: G

Medidas: 139 x 65 mm

Material: Papel de algodón

Anverso: Representa la Independencia de México, destacando a Miguel Hidalgo y José María Morelos; incluye la Campana de Dolores.

Reverso: Representa un ecosistema de matorrales y desiertos, incorporando el águila real; muestra la Reserva de la Biósfera El Pinacate y el Gran Desierto de Altar, situado en Sonora.