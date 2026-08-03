La economía mexicana muestra signos de recuperación en el papel, con números que muestran avances en temas como el Producto Interno Bruto, los empleos generados, la capacidad de compra de los mexicanos, pero Guillermo Ortiz, exgobernador del Banco de México, y exsecretario de Hacienda puso bajo el microscopio el discurso oficial.

La presidencia de la República respondió a las declaraciones de las calificadoras Moody’s y Fitch, quienes advirtieron sobre la debilidad económica del país.

México alcanzará el noveno puesto en el ranking mundial con un PIB estimado de 3.661 billones de dólares para 2075. Fuente: Pexels.

En respuesta, el Gobierno Federal presentó 12 estadísticas sobre el avance de la economía nacional.

Sin embargo, en un artículo publicado en Project Syndicate, el exgobernador del Banco de México advirtió que las estadísticas presentadas no muestran toda la realidad.

Por una parte, señaló que si bien México está dentro de los principales destinos de Inversión Extranjera Directa (IED), apenas 18% es inversión nueva, mientras que 64% es reinversión de utilidades.

“Esto es un aumento desde 8.6% en 2024, pero se mantiene por debajo del rango de 44%-48% de 2024 visto en 2021-2022. Todavía más, la OCDE que usan para sus gráficas es engañoso. Como la vasta mayoría de socios de la OCDE son economías avanzadas, los indicadores comparan a México mayormente con países como Alemania o Japón. Si se presentaran comparaciones con Brasil, India o Vietnam, la foto sería menos halagadora”, señala el documento.

Datos inciertos en el mercado laboral

El gobierno federal también presumió que México es el país de la OCDE que más ha aumentado el Salario Mínimo; sin embargo, dice Ortiz, lo que no ha aumentado es la productividad laboral.

“Según el Inegi, el índice de productividad laboral disminuyó un 0.5% interanual en el primer trimestre de 2026, mientras que la actividad industrial cayó un 1.2%. El hecho de que los salarios estén aumentando rápidamente, mientras que la productividad se mantiene estancada, significa que los márgenes de los empleadores se están reduciendo, no que la economía se haya vuelto más competitiva”, advirtió.

También en materia de empleo, el gobierno federal destacó que el país es el segundo con menor desempleo dentro del llamado “club de los países ricos”, solo detrás de Japón, pero Ortiz advierte que 55% de ese empleo es informal.

“Comparar México, que no tiene seguro federal de desempleo, con Japón, que prácticamente no tiene sector informal, raya en la mala praxis estadística”, señaló Ortiz.

Por otra parte, el gobierno también presumió “niveles récord” de empleo formal, con 22.7 millones de empleos registrados ante el IMSS en junio de 2026.

“Pero este aparente crecimiento no significa que la proporción de empleo formal haya aumentado. De hecho, la creación de empleo se ha desacelerado durante meses, mientras que el empleo informal ha seguido creciendo hasta 2025-2026”, aclara Ortiz.

Además, señaló que el salario base del país es el más alto de la historia, al ubicarse en MXN $669 pesos diarios, un alza de 6.4% anual.

“Pero, nuevamente, en comparación con un crecimiento de la productividad de aproximadamente 0.1-2%, esto refleja una tendencia que no se puede sostener”, dijo el economista mexicano.

El crecimiento más lento desde el presidente De la Madrid

Guillermo Ortiz advirtió que uno de los puntos clave que muestran la debilidad de la economía mexicana es el crecimiento del Producto Interno Bruto.

“La actividad económica ha mantenido una tendencia al alza y alcanzó un nuevo máximo, pero el crecimiento acumulado del PIB en el periodo 2019-24 fue de aproximadamente 5.5% para los seis años completos. Esto representa menos de 1% por año, la tasa de crecimiento más baja desde el presidente Miguel de la Madrid en el sexenio 1982-1988.

“En el primer trimestre de este año, el crecimiento anual del PIB fue de apenas 0.4 % y disminuyó 0.6 % con respecto al trimestre anterior. Una economía puede registrar un “nuevo máximo” nominal algunos años y aun así crecer más lentamente que en casi cualquier momento de las últimas cuatro décadas”, concluyó.