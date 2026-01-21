En esta noticia Soluciones

En México hay más de 5.5 millones de pequeñas y medianas empresas que necesitan fondeo para impulsar su productividad, pero la mayoría sigue desatendida por la banca tradicional, lo que abre espacio a nuevos jugadores digitales que quieren capturar ese mercado fértil.

De la mano de sus clientes y con enfoque en las Pymes, Banco Covalto espera crecer cinco veces el tamaño de sus activos en los próximos cinco años, cuenta a El Cronista Mark McCoy, director general de la institución financiera.

Mark McCoy, CEO de Banco Covalto.

El CEO aseguró que desde su fundación en 2020, Covalto ha mantenido crecimientos superiores a 30% en activos, por lo que, al estimar una tasa sostenida de 35% prevé un alza de 5 veces en su valor actual para los próximos 5 años.

La clave para lograr esas tasas de crecimiento, es que el banco se dedica a atender específicamente al sector de pequeñas y medianas empresas.

Mark McCoy afirma que las mipymes enfrentan dos grandes problemas para acceder al crédito: la falta información en materia financiera, debido a los altos niveles de informalidad, a lo que se suma que la banca comercial no le da prioridad al fondeo de los pequeños negocios del país.

De acuerdo con datos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en el país hay más de 5.5 millones de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), de las cuáles, apenas 1.9 millones son formales.

De ese monto, un millón cuenta con acceso al crédito y solo 260,000 son atendidas por la banca tradicional.

Para contrarrestar la falta de atención en el segmento Pyme, Covalto utiliza diferentes medidas para allegarse de información financiera de las unidades económicas.

En este sentido, McCoy explicó que utilizan el historial de reportes fiscales de las empresas que cuentan con esta documentación para acelerar el proceso de otorgamiento de crédito.

Cortesía Banco Covalto

Covalto, añadió, recopila la información y entrega la resolución de crédito en un periodo promedio de cinco días, lo que contrasta con la banca tradicional, que puede tardar hasta meses en otorgar el financiamiento.

Además, el monto promedio del crédito otorgado por Covalto asciende a MXN $6 millones, con rangos de MXN $1 millón a MXN $50 millones, dijo el CEO del banco digital.

Covalto inició sus operaciones en 2020 y en cinco años ha logrado contar con 13 mil clientes en crédito y captación.

En este sentido, McCoy detalló que entre el cierre de 2024 y octubre de 2025 la cartera de crédito aumentó 53%, para llegar a MXN $8,100 millones, mientras que la captación aumentó 51% anual para alcanzar MXN $6,900 millones.