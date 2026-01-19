La combinación del uso de la tecnología con la atención humana es el modelo que impulsa Banorte para mejorar la atención de sus usuarios en el país.

El banco anunció que el año pasado invirtió más de MXN $400 millones para el desarrollo de 27 sucursales físicas, así como la instalación de 1,184 cajeros nuevos.

Banorte, presidido por Carlos Hank González, es el quinto banco con más sucursales físicas en el país, por detrás de instituciones financieras como Banco Azteca, BBVA, BanCoppel y Banamex.

En total, Banorte cuenta con 1,216 sucursales al cierre del año pasado, según reportó la institución financiera en un comunicado. Además, señaló que las nuevas unidades generaron 234 puestos de trabajo.

El número total de cajeros automáticos del banco ascendió a 12,184 al cierre del año anterior.

Mantienen equilibrio

La estrategia del banco apunta a un equilibrio que permita atender a las generaciones hiperconectadas, como los millennials o los Gen Z, quienes buscan solventar todos los trámites bancarios desde las apps, así como a las personas de mayor edad, quienes todavía prefieren la atención personal de un asesor financiero.

A contra corriente de la industria

La estrategia de Banorte va en sentido contrario del de otras instituciones de gran tamaño de la banca tradicional en el país. Por ejemplo, al cierre del tercer trimestre del año pasado, BBVA, el segundo banco con más sucursales físicas en el país, reportó el cierre de 63 sucursales en comparación con el tercer trimestre de 2024.

Mientras tanto Banamex no realizó cierre de sucursales en el mismo periodo de 2024 a 2025; sin embargo, tampoco reportó la apertura de nuevas sucursales.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la Asociación de Bancos de México (ABM) cuentan con un decálogo específico para mejorar la atención en sucursales a los adultos mayores.

De acuerdo con datos de la ABM, en México hay más de 15.4 millones de adultos mayores para quienes la banca debe ser una aliada en su vida cotidiana.

En este sentido, Banorte señaló que las nuevas sucursales cuentan con ejecutivos altamente capacitados para brindar soluciones financieras a cada cliente, a lo que se suman los cajeros automáticos que permiten agilizar los tiempos de atención y optimizar la experiencia del cliente.

Algunos de los servicios disponibles son depósitos en cajeros automáticos, impresión de estados de cuenta en la zona digital, retiro de efectivo sin tarjeta a través de la app y pago de servicios.

“La apertura de estas 27 sucursales refleja nuestro compromiso de ofrecer un servicio cercano a nuestros clientes”, dijo Mario Barraza, director general de Banca Comercial de Banorte.

Asimismo, recientemente OXXO se sumó a la red de corresponsales Banorte, llegando ahora a 44,280 puntos de atención, lo que permite a los clientes realizar depósitos, pagos y retiros los 365 días del año.