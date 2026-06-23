En esta noticia Inversión en consumo responsable

No hay nada como los clásicos y la Cámara Nacional de la Industria de la Cerveza y de la Malta, conocida también como Cerveceros de México, relanza una campaña de consumo responsable que busca evitar el consumo de alcohol en menores de edad.

La cerveza mexicana tiene más de un millón de puntos de venta en todo el país, incluyendo restaurantes, fondas, tiendas de autoservicio, de conveniencia y de abarrotes, y cuenta con impacto en 168 actividades económicas, desde la siembra hasta la venta del producto final, lo que implica más de 715 mil empleos directos e indirectos.

Imagen: archivo.

A través de la campaña “No te hagas güey”, Cerveceros de México promueve la cultura de consumo responsable, moderado e informado para reforzar un mensaje claro: “a menores de edad, alcohol NO”.

La campaña integra un lenguaje cercano y auténticamente mexicano que recuerda que prevenir el consumo de alcohol en menores es una responsabilidad compartida.

Padres de familia, consumidores, puntos de venta, distribuidores, socios comerciales, autoridades e industria tienen un papel clave para evitar que adolescentes accedan a bebidas alcohólicas.

En particular, la campaña hace un llamado a reforzar prácticas fundamentales como verificar la mayoría de edad de los compradores y solicitar una identificación oficial cuando exista duda.

“Desde Cerveceros de México creemos que el valor de nuestra industria no solo está en lo que producimos, sino también en la responsabilidad con la que actuamos. Impulsamos importantes principios básicos de consumo cero: cero alcohol en menores y cero alcohol si conduces. En esta campaña, el llamado es especialmente puntual: si es menor, no hay venta; si dudas, pide identificación oficial; la edad sí importa”, señaló Karla Siqueiros, directora general de la Cámara.

En el caso de las tienditas de la esquina, la cerveza llega a representar hasta 30% de sus ingresos, señalan datos de Cerveceros de México.

Inversión en consumo responsable

La Cámara ha destinado más de MXN $1,000 millones en los últimos 5 años en iniciativas orientadas a prevenir el consumo y acceso al alcohol por parte de menores de edad, que ha reflejado un alcance potencial superior a 1,300 millones de impactos a través de campañas de comunicación, acciones de sensibilización y programas de prevención en todo el país.

La campaña “No te hagas güey” fue lanzada originalmente en 2013 y marcó un precedente al colocar en la conversación pública la importancia de prevenir la venta de alcohol a menores de edad y promover la corresponsabilidad entre sociedad, comercios e industria.

La difusión se implementará a nivel nacional en distintos puntos de venta como restaurantes, fondas, tiendas de conveniencia y abarrotes a través de refrigeradores y mostradores, lonas en camiones, además de consolidar un alcance digital en redes sociales de más de 3.7 millones de impactos.

Además, la campaña estará presente en pantallas de eventos deportivos relacionados con el Mundial en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.