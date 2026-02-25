Orbia Advance Corporation, conglomerado de la familia Del Valle, dio a conocer al público inversionista que su actual director de Finanzas, James P. “Jim” Kelly, dejará el cargo tras cuatro años al frente del área. En su lugar, el Consejo de Administración designó a Cristian “Cape” Capellino como nuevo CFO, con efecto a partir del 15 de marzo de 2026. “Jim ha sido un colaborador de absoluta confianza y un líder clave durante un periodo de transformación para Orbia”, dijo Sameer Bharadwaj, director general de Orbia, en un comunicado. La salida de Kelly se produce tras cinco años de haberse incorporado a la empresa. Sin embargo, su salida será parte de una transición que se mantendrá hasta mediados de 2026 con la finalidad de garantizar un cambio ordenado. Orbia explicó que, durante la gestión de Kelly, ayudó al fortalecimiento de la disciplina financiera y la asignación de capital, además de optimizar los procesos de información y control interno. Asimismo, fue una pieza clave en la relación con inversionistas de deuda y capital, analistas y agencias calificadoras. En el documento, Orbia explicó que el Consejo nombró a Capellino, quien se incorporó a la empresa en 2020 y ha ocupado posiciones en contabilidad, impuestos, planeación y análisis financiero, así como en transformación de finanzas. Según la empresa, el próximo director de Finanzas de Orbia ya había colaborado estrechamente con Kelly en el fortalecimiento de la gobernanza financiera y en la modernización de sistemas con impacto en más de 40 países. Previo a Orbia, Capellino ocupó posiciones directivas en Tenaris, empresa industrial global listada en la Bolsa de Nueva York. Es contador público por la Universidad Nacional de Córdoba y cuenta con un MBA por el MIT Sloan School of Management. “Cuenta con un conocimiento profundo de nuestro portafolio de negocios, nuestra estructura de capital y nuestras prioridades operativas, y goza de un amplio reconocimiento por parte de nuestros equipos alrededor del mundo. Su nombramiento refleja nuestro compromiso permanente con una ejecución disciplinada y la generación de valor sostenible a largo plazo”, dijo el director general de Orbia. Hasta el momento, las acciones de Orbia cayeron 1.88% a 20.26 pesos por unidad (Ciudad de México 11:11 horas) en la Bolsa Mexicana de Valores, de acuerdo con datos de la plaza bursátil. Lo anterior luego de reportar una pérdida neta mayoritaria de u$s158 millones al cierre del cuarto trimestre de 2025, desde los u$s62 millones reportados en el mismo periodo del año previo.