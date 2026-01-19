Adiós a los cajeros automáticos: así sacaremos dinero en efectivo a partir de ahora.

El Banco del Bienestar mantiene actualizado el calendario de pagos de la Pensión para el Bienestar para todos los beneficiarios inscritos.

Sin embargo, solo unos pocos verán acreditado el monto correspondiente durante el lunes 19 de enero ya que se realizarán depósitos a quienes reúnan las condiciones necesarias.

¿Cuánto dinero entrega la Pensión Bienestar?

Enero transcurre con los depósitos de la Pensión Bienestar para todos los beneficiarios que se encuentren inscritos.

A diferencia del último bimestre, los montos asignados han experimentado una suba producto del aumento que anunció el Gobierno de Claudia Sheinbaum de cara al 2026.

Durante todo el año, los beneficiarios de la Pensión Bienestar cobrarán con aumento su apoyo económico. Los montos de dinero que se asignarán a cada mexicano según la categoría en la cual se encuentren inscritos:

Adultos mayores: 6,400 pesos.

Mujeres: 3,100 pesos.

Personas con discapacidad: 3,300 pesos.

Madres trabajadoras: 3,300 pesos.

¿Quiénes cobran la Pensión Bienestar el lunes 19 de enero?

El calendario de pagos que difundió el Banco del Bienestar a comienzos del corriente mes se organiza por orden alfabético. Es decir, cada beneficiario tiene asignada una fecha de cobro según la letra con la que comience su primer apellido.

La tercera semana del corriente mes dará inicio con los depósitos para los pensionados que se apelliden con la letra M.

¿Qué requisitos hay que cumplir para cobrar la Pensión Bienestar?

Cabe recordar que la Pensión Bienestar ampara no sólo a los adultos mayores, sino también a personas con discapacidad, madres trabajadoras y mujeres. Para ser considerado elegible y así cobrar la asistencia, los aspirantes deberán cumplir con una serie de condiciones:

Adultos mayores

Se requiere tener 65 años o más .

Presentar acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente: Credencial para votar, pasaporte vigente, credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) u otros documentos que acrediten identidad expedidos por la autoridad correspondiente.

Clave Única de Registro de Población ( CURP ).

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia de la autoridad local.

Télefono de contacto celular y de casa.

Monto de dinero que cobran: 6,400 pesos.

Niños y niñas hijos de madres trabajadoras

Ser madre, padre solo o tutor de una niña o niño de recién nacido hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad, o hasta un día antes de cumplir los 6 años de edad de una niña o niño con discapacidad.

Identificación oficial vigente en original y copia de la madre, padre solo o tutor (en caso de ser menor de edad se puede presentar pasaporte o acta de nacimiento).

Acta de nacimiento de cada niña o niño que solicita inscribir.

Clave Única de Registro de Población (CURP) de cada niña o niño, así como de la madre, padre solo o tutor.

Comprobante de domicilio reciente (agua, luz, teléfono, predial o constancia de residencia) en original y copia.

Escrito libre bajo protesta de decir verdad de la madre, padre solo o tutor en el que se señale si trabaja, busca trabajo o si está estudiando. En caso de estar estudiando, se deberá presentar una constancia de estudios emitida por la institución donde estudia.

Cartas de no afiliación al IMSS e ISSSTE, las cuales pueden tramitarse e imprimir desde el portal de internet de las instituciones (se excluye de este requisito a los tutores).

En el caso de las niñas y niños con discapacidad, cuando ésta no sea visible, se requerirá certificado médico original emitido por alguna institución pública del sector salud o por un médico con cédula profesional, especialista en el tipo de discapacidad.

Monto de dinero que reciben bimestralmente: 3,300 pesos.

Personas con discapacidad

Acta de nacimiento en original y copia.

Identificación oficial vigente en original y copia (credencial para votar, pasaporte, credencial de Inapam o algún otro documento que la acredite).

Clave Única de Registro de Población (CURP) en original y copia.

Comprobante de domicilio en original y copia (máximo 6 meses de antigüedad).

Certificado y/o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal.

En caso de que el o la solicitante del programa no pueda acudir personalmente al registro, tiene derecho a nombrar a una persona auxiliar para que acuda en su representación quien, a su vez, deberá presentar una identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y un documento que acredite el parentesco con la persona con discapacidad.

Tener entre 0 y 64 años (aplica para la gran mayoría de las entidades federativas del país).

Tener hasta 29 años, en caso de residir en Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro.

Monto de dinero que reciben bimestralmente: 3,300 pesos.

