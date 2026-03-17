Recientemente, se difundió un aviso dirigido a quienes reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, uno de los principales programas sociales del gobierno federal. La advertencia se relaciona con ciertos ajustes y requisitos administrativos que, si no se cumplen, podrían ocasionar retrasos o incluso la suspensión temporal del apoyo económico. Este programa, a cargo de la Secretaría de Bienestar, brinda un pago bimestral a personas mayores de 65 años en México. El depósito se realiza de forma directa en la tarjeta del Banco del Bienestar, que funciona como el principal medio de entrega de los recursos. No obstante, las autoridades enfatizaron la importancia de cumplir con algunos procesos obligatorios para evitar inconvenientes. Entre ellos destacan la actualización de datos personales, la activación correcta de la tarjeta bancaria y la verificación periódica de la información dentro del padrón del programa. Uno de los aspectos más relevantes es mantener los datos actualizados. En caso de cambios de domicilio, número telefónico o problemas con la tarjeta, es indispensable reportarlo en los módulos de la Secretaría de Bienestar. De lo contrario, podrían surgir complicaciones tanto para recibir el pago como para ubicar al beneficiario durante procesos de verificación. También señalaron la importancia de activar de forma correcta la tarjeta bancaria. Las autoridades reiteraron que los depósitos solo se realizan mediante los canales oficiales del programa. Otro punto clave es la verificación de supervivencia o comprobación del beneficiario. Aunque no es un procedimiento constante, en ciertos momentos se puede solicitar confirmar que la persona sigue siendo elegible. Si no se atienden estos llamados, el pago podría suspenderse hasta regularizar la situación. Asimismo, se alertó sobre posibles fraudes vinculados con la pensión. En algunos casos, terceros buscan engañar a los adultos mayores solicitando datos personales o cobrando por trámites inexistentes. Ante este panorama, se recomienda a los beneficiarios estar atentos a los comunicados oficiales, revisar regularmente su tarjeta del Banco del Bienestar y acudir a los módulos de atención ante cualquier duda. Si bien estas medidas no implican la cancelación del programa, sí buscan prevenir problemas en la entrega del apoyo. Cumplir con los requisitos y mantener la información actualizada es fundamental para seguir recibiendo la pensión sin contratiempos.