La Administración de Seguridad del Transporte de Estados Unidos (TSA, por sus siglas en inglés) advirtió que llevar ciertos objetos prohibidos en el equipaje puede no solo retrasar el viaje, sino también desencadenar consecuencias muchos más graves, como multas de hasta 17,000 dólares, arresto o incluso la cancelación inmediata de la visa americana.

Además, explicó que lo último puede ocurrir si el caso es referido a instancias penales, aunque aún no haya condena.

¡Atención viajero! Llevar objetos prohibidos en tu equipaje podría costarte la visa americana. Fuente: Shutterstock.

Los objetos prohibidos en tu equipaje que podrían costarte la visa americana

Llevar armas de fuego cargadas o con acceso directo a munición -incluso si están por separado, pero al alcance del pasajero- se considera una violación grave de seguridad, según el portal oficial.

Además, desde una actualización reciente, también se consideran armas los marcos, receptores y armas impresas en 3D. Todos estos elementos deben cumplir con los requisitos para ser transportados en equipaje facturado, dentro de contenedores duros con cerradura y previa declaración a la aerolínea.

Si no se cumplen estas condiciones, el caso puede considerarse un delito federal. En tal situación, la persona puede ser arrestada y su situación legal se complica, incluso sin una condena. Por ello, los consulados están facultados para cancelar de forma preventiva las visas de no inmigrante por motivos de seguridad.

¿Viajas con armas? Conoce las nuevas reglas de la TSA y evita problemas federales. Fuente: Shutterstock.

Estas son las sanciones por llevar objetos prohibidos en tu equipaje

Las sanciones por violar las normas de seguridad en aeropuertos pueden ir desde la retención del objeto prohibido hasta multas de hasta 17.062 dólares por infracción.

Además, los antecedentes quedan registrados y pueden afectar futuros viajes o solicitudes de programas como TSA PreCheck.

La gravedad de la sanción dependerá del tipo de objeto, la intención del pasajero y si hubo cooperación durante el procedimiento. En casos de reincidencia, las penalidades se incrementan, y si hay arresto, el proceso puede incluir cargos penales y consecuencias migratoriasinmediatas.

¿Qué hacer si recibís una notificación de infracción?

Si recibís una “Notice of Violation” por parte de la TSA, podés pagar la multa, solicitar una audiencia o entrar a un programa correctivo. Ignorar la notificación solo empeorará la situación.

Por eso, la TSA recomienda revisar cuidadosamente el equipaje antes de viajar y declarar adecuadamente cualquier objeto que pueda estar regulado.

De hecho, una omisión puede costarte más que un vuelo: puede hacerte perder el derecho a ingresar a Estados Unidos.