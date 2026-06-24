La formación profesional es un aspecto fundamental, ya que en este nivel las personas adquieren los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñarse en distintos campos especializados. En muchos casos, el ejercicio de una profesión requiere la tramitación de una cédula profesional. Sin embargo, algunos trabajadores podrían verse afectados ante su suspensión.

En detalle, este documento valida la preparación y competencia de los trabajadores. No obstante, existen circunstancias en las que esta cédula puede extraviarse o deteriorarse, por lo que se sugiere prestar atención a sus condiciones de entrega.

Cédula Profesional en México. Fuente: archivo

Checa los motivos por los cuales puedes perder el documento y evita inconvenientes a la hora de buscar trabajo. Ten en cuenta que su eliminación podría significar una pérdida de prestigio y reconocimiento .

¿Qué es y para qué sirve la Cédula Profesional?

La cédula profesional es un documento oficial emitido por las autoridades educativas de cada país, que certifica que una persona concluyeron sus estudios y está acreditada para ejercer su profesión. En México, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Dirección General de Profesiones (DGP), es la encargada de su expedición.

Dicho documento funciona como una licencia que permite el ejercicio legal de ciertas carreras dentro del país, especialmente aquellas reguladas por la ley.

Al otorgar la cédula profesional, las autoridades educativas certifican el grado académico obtenido tras completar los créditos y trámites correspondientes. Si bien es comúnmente solicitada para licenciaturas, también se expide para egresados de programas técnicos, técnicos superiores universitarios y estudios de posgrado.

¿Cómo se puede perder la cédula profesional?

Aunque la cédula profesional no es un requisito obligatorio para las profesiones en México, hay áreas en las que es indispensable para ejercer legalmente. En algunos casos, este documento puede extraviarse o incluso cancelarse, lo que impediría a la persona continuar con su actividad profesional .

De acuerdo con el artículo 67 de la Ley Reglamentaria del artículo quinto constitucional, relativa al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, la Dirección General de Profesiones tiene la facultad de cancelar la inscripción de títulos y cédulas profesionales, siempre que haya una solicitud de parte interesada y se realice una audiencia previa.

Algunas de las razones por las que puede ocurrir esta cancelación incluyen:

Errores o falsedad en la documentación registrada

Expedición del título sin cumplir los requisitos legales

Resolución de una autoridad competente

Desaparición de la institución educativa que otorgó el título o pérdida de su reconocimiento oficial. En estos casos, la cancelación no afecta la validez de los títulos emitidos antes del retiro del reconocimiento

Disolución del colegio de profesionistas correspondiente

Otras causas establecidas por la ley o reglamentos

¿Quiénes tienen cédula profesional?

Para tramitar la cédula profesional, es necesario haber concluido estudios en:

Bachillerato técnico

Técnico superior universitario

Licenciatura

Maestría

Posgrado

Además, se debe presentar la CURP, e-firma, correo electrónico, comprobante de pago, entre otros documentos solicitados por la autoridad competente.