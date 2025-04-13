Habrá cierre masivo de cuentas bancarias en julio será para quienes no tengan este saldo mínimo en su tarjeta de débito en México.

BBVA, uno de los bancos con más clientes en México, mantiene un proceso de cancelación de cuentas que puede derivar en el cierre de miles de productos bancarios que no cumplen con los criterios establecidos por la institución.

La medida también implica la baja automática de las tarjetas de débito vinculadas, por lo que muchos usuarios buscan saber si su cuenta podría verse afectada y qué hacer para evitar inconvenientes.

Si eres cliente de BBVA, aquí te contamos por qué el banco realiza esta depuración, quiénes están en riesgo de perder su cuenta y los pasos que puedes seguir para conservar el acceso a tu dinero.

¿Por qué BBVA hará un cierre masivo de cuentas en julio?

Cada cuenta bancaria representa un costo operativo para las instituciones financieras, incluso si no registra movimientos.

BBVA México está llevando a cabo un proceso de depuración de cuentas bancarias para optimizar sus recursos y cumplir con las regulaciones vigentes. Fuente: Shutterstock.

En ese contexto, BBVA decidió fortalecer su estrategia de depuración, enfocándose en cerrar cuentas bancarias que no aportan valor operativo ni financiero.

En concreto, el banco está dando de baja aquellas cuentas bancarias que:

Mantienen saldos por debajo del mínimo establecido.

Presentan inactividad prolongada, es decir, no registraron operaciones en un periodo considerable.

Esta es la cantidad de dinero que necesitas para evitar el cierre de la cuenta bancaria

El saldo mínimo exigido por BBVA varía según el tipo de cuenta:

Cuentas básicas: deben tener al menos 1,000 pesos.

Cuentas premium: deben mantener un promedio mensual de 4,000 pesos.

Si la cuenta bancaria no alcanza estas cifras y, además, no registró movimientos de forma reciente, es probable que sea cancelada sin previo aviso, y junto con ella, la tarjeta de débito asociada dejará de funcionar.

BBVA también busca cumplir con la Ley de Ordenamiento y Transparencia de los Servicios Financieros. Fuente: Shutterstock.

¿Qué pasa si mi cuenta es cerrada?

Si la cuenta se da de baja:

La tarjeta de débito vinculada se cancela automáticamente.

El cliente pierde acceso inmediato a su dinero y a servicios asociados, como transferencias, depósitos, compras o pagos domiciliados.

Si había saldo, puede recuperarse, pero se debe hacer un trámite con el banco, lo que puede demorar varios días o semanas.

Recomendaciones para evitar el cierre de la cuenta bancaria

BBVA recomienda a sus clientes tomar las siguientes medidas: