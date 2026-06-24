En esta noticia ¿Quién entra en la Ley 97 del IMSS?

La jubilación es una de las principales preocupaciones para quienes están por finalizar su vida laboral, ya que muchos temen no contar con una pensión suficiente para asegurar su bienestar en la vejez. En esta línea, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que habrá un grupo de adultos mayores que ya no podrá solicitar el apoyo económico desde ahora.

La pensión es un apoyo económico diseñado para proteger al trabajador en caso de accidente laboral, enfermedad o accidente no relacionado con el trabajo, o al llegar a los 60 años de edad. En México, existen dos regímenes: la Ley 73, para quienes comenzaron a cotizar al IMSS antes de 1997, y la Ley 97, para aquellos que se registraron después del 1 de julio de 1997.

Pensionados de México. Fuente: Shutterstock

La Ley 97 surgió como parte de una reforma que transformó el sistema de pensiones, haciendo que las aportaciones realizadas al organismo se gestionaran a través de cuentas individuales administradas por las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores). Por lo tanto, los trabajadores que iniciaron su cotización después de esa fecha no recibirán una pensión del IMSS, como ocurría bajo la Ley 73 , sino que accederán a diferentes opciones para su jubilación.

¿Quién entra en la Ley 97 del IMSS?

Para acceder a una pensión bajo la Ley 97, se requiere tener 60 años de edad y haber cotizado al menos 825 semanas en 2024. Este requisito aumentará anualmente en 25 semanas hasta alcanzar las 1,000 semanas en 2031.

A diferencia de la Ley 73, en la Ley 97 es posible incrementar el monto de la pensión a través de aportaciones voluntarias. Bajo este régimen, existen tres modalidades a través de las cuales un trabajador puede acceder a su pensión.

A continuación, los detalles de las tres modalidades que ofrece el organismo para acceder a la pensión correspondiente.

Renta vitalicia

La renta vitalicia es una pensión permanente adquirida a través de una aseguradora. El monto de la pensión se calcula en función del saldo acumulado en la cuenta Afore y se ajusta cada año con base en la inflación.

Al optar por esta modalidad, se asegura el pago de una pensión fija durante toda la vida del beneficiario.

Retiro programado

El retiro programado es una modalidad de pensión gestionada por la Afore, cuyo monto se determina en función del saldo acumulado en la cuenta, los rendimientos obtenidos y la esperanza de vida del trabajador.

A diferencia de la renta vitalicia, que ofrece una pensión garantizada de por vida, el retiro programado se paga hasta que los fondos de la cuenta Afore se agoten , tal como lo explica la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) en su página web.

Pensión garantizada

Esta modalidad es proporcionada por el Estado a aquellos trabajadores que cumplen con los requisitos de edad y semanas cotizadas, pero cuyos recursos no son suficientes para adquirir una renta vitalicia o un retiro programado.