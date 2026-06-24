El sector financiero en Colombia se prepara para enfrentar tres jornadas seguidas sin atención presencial en las oficinas bancarias. Según el calendario oficial de festivos, el lunes 29 de junio será día no laborable a nivel nacional, por lo que los bancos y entidades financieras suspenderán la atención en todas sus sucursales.

Numerosos usuarios empiezan a verificar sus fechas de pago, cobros y depósitos para evitar inconvenientes. Aunque las oficinas no abrirán durante sábado 27, domingo 28 y lunes 29 de junio, permanecerán habilitados los cajeros automáticos, las apps bancarias y los servicios digitales para efectuar varias operaciones sin necesidad de acudir a una sede física.

Importante: cierran los bancos en Colombia

Según el calendario oficial de feriados en Colombia, el lunes 29 de junio será día no laborable por la celebración de San Pedro y San Pablo. Durante esa jornada, las oficinas bancarias y gran parte de las entidades financieras suspenderán su atención presencial, por lo que trámites como apertura de cuentas, retiros por ventanilla o gestiones realizadas en caja no podrán efectuarse en sucursales.

El feriado genera un fin de semana largo, una situación que habitualmente incrementa el flujo de turistas y el movimiento comercial. Por ello, se sugiere realizar con anticipación depósitos, cambios de cheques y cualquier trámite presencial antes del viernes, además de programar las operaciones electrónicas que puedan resolverse por adelantado.

El festivo del 29 de junio afecta la disponibilidad de atención en las sucursales bancarias del país, motivo por el cual las entidades financieras suelen recordar a sus clientes los canales digitales y alternativos que continúan funcionando durante los feriados.

El puente festivo también puede alterar los tiempos de compensación interbancaria. Aunque las transferencias electrónicas pueden realizarse normalmente, algunos movimientos solo se procesan y reflejan por completo en el día hábil siguiente, de acuerdo con las políticas internas de cada banco.

Los bancos no atenderán al público los próximos días, según el calendario oficial de 2026. (Fuente: Getty Images) Pekic

Durante el puente festivo seguirán funcionando los canales digitales

Durante esta jornada, los clientes podrán seguir utilizando los cajeros automáticos (ATM), los corresponsales bancarios habilitados y los canales de banca digital para consultar saldos, hacer pagos electrónicos, transferencias entre cuentas y otros trámites en línea que no requieran la presencia física en una sucursal.

Quienes tengan débito automático, cuotas de crédito o servicios con vencimiento durante estos días deben revisar con su entidad cómo se manejan los cobros en jornadas no hábiles. En muchos casos, las operaciones se ejecutan o se consideran para el siguiente día hábil, pero es importante confirmar condiciones y horarios para evitar cargos adicionales.

Cuáles son los próximos feriados bancarios en Colombia

Según el calendario oficial de festivos, estos son algunos de los próximos días en los que los bancos no abrirán sus sucursales: