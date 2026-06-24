El uso de pagos electrónicos o bancarios es la mejor opción para evitar sanciones.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha implementado nuevas regulaciones para la compra de vehículos con el fin de mejorar la supervisión de transacciones y prevenir el lavado de dinero. Estas medidas se enfocan en la limitación de pagos en efectivo, un método de pago comúnmente utilizado en adquisiciones de alto valor.

Según la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se ha establecido un monto máximo para la compra de un carro en efectivo. Aquellos que superen este límite podrían enfrentarse a sanciones severas, que incluyen multas de hasta 7,000,000 de pesos.

¿Cuánto es el monto máximo permitido para la compra de un carro en efectivo?

El SAT ha fijado un límite claro para las compras de vehículos en efectivo: 363,179 pesos.

Este monto se aplica tanto a vehículos nuevos como usados, y tiene como objetivo fomentar el uso de medios de pago electrónicos o bancarios, lo que facilita el rastreo de los fondos y permite un mejor control sobre el origen de los recursos utilizados.

El SAT ha fijado un límite de 363,179 pesos para la compra de vehículos en efectivo. Foto: Freepik

Este límite, también busca prevenir el uso de grandes sumas de efectivo para ocultar ingresos de actividades ilícitas.

Para conocer los detalles esenciales, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Límite para compras en efectivo: 363,179 pesos

363,179 pesos Métodos de pago recomendados: electrónicos o bancarios

electrónicos o bancarios Sanciones posibles por exceder el límite: hasta 7,000,000 de pesos

¿Cuáles son las recomendaciones del SAT para evitar sanciones al comprar un carro?

Al momento de realizar la compra de un vehículo, el SAT ofrece varias recomendaciones para evitar problemas fiscales. Es importante que los compradores se mantengan al tanto de las regulaciones fiscales vigentes y comprendan los límites para pagos en efectivo establecidos por la ley.

Además, es crucial contar con toda la documentación necesaria que acredite la procedencia de los fondos para la compra.

Superar este monto puede generar multas de hasta 7,000,000 de pesos. Foto: Freepik

Aquí algunas de las principales recomendaciones:

Verificar siempre el límite máximo para pagos en efectivo

Mantener un registro detallado de la procedencia de los fondos

de la procedencia de los fondos Optar por pagos electrónicos o bancarios para facilitar el rastreo

Estas acciones no solo ayudan a evitar sanciones, sino que también contribuyen al cumplimiento de las regulaciones fiscales, promoviendo una cultura de transparencia en el país.