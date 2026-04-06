Con la llegada de las altas temperaturas, el consumo de electricidad en los hogares aumenta. El uso simultáneo de aires acondicionados, ventiladores, heladeras y otros electrodomésticos genera una demanda energética mucho mayor que la habitual. En este contexto, muchas viviendas quedan expuestas a un problema: instalaciones eléctricas que no están preparadas para soportar ese nivel de exigencia. El riesgo no siempre es visible. Que los aparatos funcionen correctamente no significa que el sistema esté en buen estado. Detrás de las paredes pueden existir cables deteriorados, conexiones flojas o tableros saturados que, bajo condiciones de alta demanda, pueden fallar de forma repentina. Estas fallas pueden derivar en cortes de energía, daños en los electrodomésticos e incluso incendios. Uno de los principales inconvenientes en los hogares es la falta de mantenimiento o revisión de la instalación eléctrica. Con el paso del tiempo, los materiales se desgastan y las conexiones pierden eficiencia, lo que incrementa el peligro cuando se eleva el consumo. Entre las situaciones más comunes se encuentran: Estas condiciones pueden provocar sobrecargas que no siempre se detectan a tiempo. En muchos casos, el problema se agrava en viviendas antiguas, donde la instalación fue diseñada para un consumo mucho menor al actual. El aire acondicionado es uno de los equipos que más influye tanto en el consumo como en el estado del sistema eléctrico. Cuando funciona correctamente, ya representa una carga importante. Pero si no recibe mantenimiento, el impacto es aún mayor. Un equipo sucio o con fallas necesita trabajar más para alcanzar la temperatura deseada. Esto genera un consumo adicional de energía y, al mismo tiempo, exige más a la instalación eléctrica. Ese esfuerzo extra puede provocar sobrecalentamiento en cables y conexiones. Además del aumento en el gasto de electricidad, el mal funcionamiento del equipo incrementa el riesgo de cortocircuitos, especialmente en momentos de uso intensivo, como las horas de mayor calor. Existen indicios que pueden advertir sobre problemas en la instalación eléctrica. Aunque a veces se minimizan, es fundamental prestarles atención: Estas señales indican que el sistema está trabajando bajo condiciones de estrés y necesita ser revisado cuanto antes. La prevención es fundamental para evitar accidentes y también para controlar el gasto de energía. Algunas acciones básicas pueden marcar una gran diferencia: En el caso de viviendas antiguas, puede ser necesario actualizar parte o toda la instalación eléctrica para adaptarla a las necesidades actuales.