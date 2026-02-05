Cemex reportó un incremento de 10.5% en sus ingresos al cierre del cuarto trimestre de 2025; sin embargo, registró una pérdida neta de u$s355 millones, frente a la utilidad de u$s48 millones obtenida en el mismo periodo del año previo. En contraste, el flujo operativo (EBITDA) del último trimestre mostró un alza de 4% anual, para ubicarse en u$s781 millones. Tanto los ingresos como el EBITDA se situaron dentro de los estimados de Barclays, que anticipaban ventas por u$s4,100 millones y un flujo operativo de u$s790 millones, respectivamente. “Impulsadas principalmente por la mejora de los precios en los mercados clave, a pesar de que los volúmenes se mantengan estables o ligeramente a la baja”, escribió previamente Benjamin M. Theurer, analista del banco británico. En la apertura del mercado, las acciones de Cemex en la Bolsa de Valores de Nueva York, descendieron 1.23% a u$s11.95 por acción (Ciudad de México 8:38 horas). De acuerdo con el reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la cementera mexicana registró un crecimiento acumulado de 0.42% en ingresos, para alcanzar u$s16,132 millones en 2025. Por región, las ventas en México y Estados Unidos mostraron una contracción de 11% y 4%, respectivamente. En contraste, Europa, Medio Oriente y África reportaron un crecimiento de 11%, mientras que Centroamérica, Sudamérica y el Caribe avanzaron 3%. “En México, los resultados del cuarto trimestre se fortalecieron, con crecimiento anual en ventas y flujo de operación, expansión de márgenes y una recuperación sostenida en las condiciones de demanda”, explicó la compañía en un comunicado. En el acumulado del año, la utilidad neta de la parte controladora creció 2%, al ubicarse en u$s960 millones. “Estoy orgulloso de lo que hemos logrado hasta ahora y espero resultados aún mejores en 2026, apoyados por nuestro plan de transformación, una mejora en la demanda de mercado y el apalancamiento operativo en la mayoría de nuestros mercados”, señaló Jaime Muguiro, director general de Cemex. El EBITDA acumulado creció 1% anual, al pasar de u$s3,058 millones en 2024 a u$s3,080 millones en 2025. Con ello, el margen EBITDA se ubicó en 19.1%, ligeramente superior al 19% registrado el año previo.