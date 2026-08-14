Carlos Slim se queda con una obra clave de México: construirá 111 kilómetros de un camino estratégico.

La Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) confirmó que Carlos Slim, a través de sus empresas, se adjudicó la licitación para construir un tramo del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo.

El concurso, correspondiente a los segmentos 13 y 14 —que comprenden el tramo Saltillo-Santa Catarina—, despertó el interés de varios consorcios, pero ninguno logró superar la propuesta presentada por las compañías del empresario .

Según la información difundida, Operadora Cicsa y FCC Construcción obtuvieron la puntuación más alta, lo que les permitió quedarse con una obra considerada fundamental para la conectividad del país. El proyecto representa una inversión superior a los 31 mil millones de pesos mexicanos.

Así es el ambicioso plan liderado por Carlos Slim

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México tendrá un rol clave en esta iniciativa, ya que será la entidad encargada de vigilar que las empresas involucradas cumplan con sus obligaciones fiscales .

De acuerdo con los datos proporcionados por la ARTF, las obras comenzaron el 30 de septiembre y el proyecto ferroviario contempla una extensión de 111 kilómetros, con un plazo de ejecución de 960 días naturales. Este proceso de validación del contrato busca garantizar la transparencia en un sector donde las licitaciones suelen quedar bajo la mirada pública.

Carlos Slim hace historia en la infraestructura

En la licitación que finalmente ganó el consorcio liderado por Slim también participaron otras empresas con amplia trayectoria en obras de gran escala. Entre ellas, Comsa, responsable de la rehabilitación de la Línea 12 del Metro, además de ICA, Gami Ingeniería e Instalaciones, AZVI y OHL.

Sin embargo, ninguna de estas compañías logró alcanzar la puntuación obtenida por el consorcio encabezado por el empresario mexicano.

Con esta adjudicación, Slim refuerza su posición como uno de los empresarios con mayor peso en el sector de infraestructura en México. La obra se enmarca dentro del plan de reactivación de los trenes de pasajeros en el país, una iniciativa que busca modernizar la movilidad y fortalecer la conectividad en distintas regiones del territorio mexicano.