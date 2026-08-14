La autoridad fiscal detalló los requisitos, plazos y mecanismos para obtener saldo a favor en la Declaración Anual 2025 mediante el Sistema Automático de Devoluciones.

En esta noticia Cómo se tramita un embargo: del mandamiento de ejecución al remate de bienes

El primer paso del proceso es, sin duda, el más crucial: una vez que el contribuyente recibe la notificación del adeudo, dispone de 30 días hábiles para realizar el pago correspondiente o garantizarlo.

Recibir una notificación de crédito fiscal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) representa una cuestión seria.

Si dicho plazo expira sin que se haya efectuado ninguna de las dos acciones, el SAT se encuentra autorizado para iniciar el procedimiento administrativo de ejecución y proceder al cobro por la vía forzosa.

Este escenario implica una deuda que ha sido reconocida por la autoridad, activando un proceso legal con plazos estrictos que, si no son atendidos a tiempo, pueden culminar en el embargo de bienes y la venta forzada de propiedades, vehículos o cualquier activo a nombre del contribuyente.

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Cómo se tramita un embargo: del mandamiento de ejecución al remate de bienes

La garantía del adeudo representa una opción válida que numerosas personas contribuyentes ignoran.

Los bienes embargados pueden permanecer bajo la custodia del propio contribuyente o ser trasladados a almacenes habilitados por el SAT.

Si el contribuyente no realiza el pago ni ofrece una garantía dentro del plazo estipulado, el SAT emite un documento llamado mandamiento de ejecución. Con este instrumento legal, personal de la autoridad fiscal se presenta en el domicilio o en el lugar donde se encuentren los bienes del deudor y exige la presentación del comprobante de pago. Si no se aporta dicho comprobante, se procede al embargo en el acto.

Ofrecer una fianza, hipoteca u otro mecanismo reconocido por el SAT permite suspender el avance del proceso mientras se soluciona la situación de fondo, ya sea mediante un acuerdo de pago, una aclaración o una impugnación del crédito fiscal ante las instancias correspondientes.

A partir de ese momento, peritos valuadores establecen su valor comercial y la autoridad procede a convocar a un remate: una venta pública en la que el monto recaudado se destina directamente al saldo del adeudo fiscal pendiente.

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Qué sucede si el remate no cubre la totalidad de la deuda

Si el monto conseguido en la subasta satisface la totalidad de la deuda, el procedimiento finaliza, resultando en la extinción de la obligación.

Sin embargo, si los activos subastados no logran cubrir el total del importe, el SAT no considera resuelto el asunto: procede a emitir una nueva solicitud para extender el embargo, lo que podría resultar en la incautación de activos adicionales hasta que la deuda sea completamente saldada.