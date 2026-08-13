La Merced, uno de los mercados más importantes y emblemáticos de la Ciudad de México, comenzó una nueva etapa con una inversión de 40 millones de pesos destinada a la rehabilitación de sus instalaciones, principalmente de su sistema eléctrico.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, acudió al lugar para supervisar los trabajos y destacó que la inversión busca prevenir riesgos y garantizar que los mercados públicos puedan continuar funcionando en mejores condiciones para locatarios, trabajadores y visitantes, marcando así un antes y un después en este tradicional mercado de la CDMX.

De esta forma, el antiguo, viejo, inseguro y descuidado mercado La Merced se despide para siempre dándole la bienvenida a un nuevo y renovado mercado La Merced.

La Merced es uno de los mercados más importantes de nuestra ciudad. Captura video del Gobierno de la CDMX

¿Qué cambiará en La Merced con la inversión de 40 mdp?

De acuerdo con lo declarado por Clara Brugada, la rehabilitación responde a una necesidad planteada directamente por la mesa directiva del mercado. “Necesitamos urgente cambiar el sistema eléctrico del mercado”, fue la solicitud que, según relató, recibió el Gobierno de la Ciudad de México.

Por ello, los 40 millones de pesos fueron destinados a una obra que busca atender una de las principales necesidades de infraestructura del inmueble.

Cambios en el Mercado de la Merced de la CDMX. Captura video del Gobierno de CDMX

La mandataria resaltó que se trata de una inversión en prevención, pues contar con instalaciones eléctricas adecuadas es fundamental para reducir riesgos y mantener en funcionamiento uno de los centros comerciales populares más importantes de la capital. “ Esta inversión en prevención es garantizar que los mercados públicos van a funcionar bien” , afirmó.

Brugada también anunció que, a partir de ahora, comenzará un programa de seguridad para los mercados ubicados alrededor de La Merced. La estrategia, explicó, forma parte de una visión más amplia para atender las condiciones que rodean a estos espacios, bajo la premisa de que “la paz se construye con seguridad, con investigación, pero también se construye atendiendo causas”.

La Merced es uno de los mercados más importantes de nuestra ciudad y hoy recibe un impulso histórico. Captura video Gobierno de CDMX

Así será la transformación de la plaza Merced 2000

La intervención no se limitará al mercado. Frente a La Merced se encuentra la plaza Merced 2000, un espacio propiedad del Gobierno de la Ciudad de México que también será transformado para mejorar las condiciones de quienes trabajan y viven en esta zona.

Brugada explicó que el objetivo es convertir sus 17 mil metros cuadrados en una nueva Utopía en el corazón de La Merced, un espacio pensado para los locatarios, trabajadores y habitantes de los alrededores. Con ello, el Gobierno capitalino busca que la zona no solamente tenga mejores instalaciones y condiciones de seguridad, sino también un lugar público que pueda ser disfrutado por la comunidad.