A través de las redes sociales, la Secretaría del Bienestar ha compartido el calendario oficial de pago de los programas sociales de México, los cuales alcanzan a millones de ciudadanos mediante un apoyo económico de carácter federal.

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, ha anunciado que las dispersiones de Pensión Adulto Mayor , Pensión Discapacidad , Madres Trabajadoras y de Sembrando Vida comenzaron el pasado lunes 3 de noviembre y se llevarán a cabo hasta el jueves 27 de mes.

Los depósitos se realizan de manera directa mediante el Banco del Bienestar, donde los beneficiarios pueden acceder a sus recursos sin intermediarios ni terceros a través de su Tarjeta del Bienestar.

Quiénes recibirán su pensión este 4 y 5 de noviembre

Los pagos de las Pensiones del Bienestar se depositan de manera automática una vez publicado el calendario oficial. Los beneficiarios recibirán el depósito correspondiente al último bimestre del año, es decir, el período noviembre-diciembre de 2025.

La Secretaría del Bienestar, la agencia federal responsable de los programas sociales bajo la administración de Claudia Sheinbaum, ya ha difundido el calendario oficial de pagos. El cronograma, que organiza los depósitos basándose en la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario, comenzó esta semana.

Calendario de depósitos del último pago de la Pensión Bienestar en 2025:

Lunes 3 de noviembre: apellidos con letra A

Martes 4 de noviembre: apellidos con letra B

Miércoles 5 de noviembre: apellidos con letra C

Jueves 6 de noviembre: apellidos con letra C

Viernes 7 de noviembre:: apellidos con letras D, E, F

Lunes 10 de noviembre: apellidos con letra G

Martes 11 de noviembre: apellidos con letra G

Miércoles 12 de noviembre: apellidos con letras H, I, J, K

Jueves 13 de noviembre: apellidos con letra L

Viernes 14 de noviembre: apellidos con letra M

Martes 18 de noviembre: apellidos con letra M

Miércoles 19 de noviembre: apellidos con letras N, Ñ, O

Jueves 20 de noviembre: apellidos con letras P, Q

Viernes 21 de noviembre: apellidos con letra R

Lunes 24 de noviembre: apellidos con letra R

Martes 25 de noviembre: apellidos con letra S

Miércoles 26 de noviembre: apellidos con letras T, U, V

Jueves 27 de noviembre: apellidos con letras W, X, Y, Z

De cuánto son los pagos de las Pensiones del Bienestar

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 200 pesos

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos