Todos los bancos informan a sus clientes no solo sobre los diversos trámites que deben realizar o las actualizaciones en materia financiera, sino también sobre las distintas amenazas bancarias a las que pueden estar expuestos.

En relación con esta última cuestión, una de las instituciones financieras más reconocidas en el territorio azteca, como BBVAMéxico, ha emitido un aviso urgente a todos los cuentahabientes sobre un mensaje que podrían recibir y que los pondría en peligro.

¿Qué alerta envió BBVA México a todos sus clientes?

BBVA México, a través de sus canales oficiales, ha emitido un aviso crucial en relación con la seguridad financiera. En su cuenta oficial de X, el banco ha alertado a los usuarios sobre un mensaje que circula y que podría comprometer su información personal.

Uno de los mensajes más frecuentes que los usuarios podrían recibir, supuestamente en nombre de la institución, está relacionado con una alerta sobre la presunta detección de actividad sospechosa en su cuenta personal, solicitando el ingreso de datos personales a través de un enlace de la institución.

En este sentido, BBVA México enfatiza la actividad de los defraudadores y aclara que la institución únicamente emitirá comunicados o avisos de llamadas a través de la aplicación.

¿Cómo actuar al recibir un mensaje fraudulento?

En este contexto, BBVA México ha emitido una serie de advertencias y recomendaciones para que los usuarios sepan cómo proceder ante posibles mensajes o avisos de supuestos estafadores:

En primer lugar, se aconseja no abrir el mensaje.

En segunda instancia, el banco solicita que los usuarios revisen su app BBVA.

Ante dudas, llama directo a la Línea #BBVA.

No compartir información personal, como contraseñas, códigos ni datos de seguridad.

¿Cómo identificar una estafa en 4 sencillos pasos?

Ante el riesgo que representan este tipo de estafas para los usuarios, BBVA México informa sobre las 4 características que los cuentahabientes deben considerar para identificar fraudes:

Sentido de urgencia: los estafadores buscan que actúes lo antes posible. Por ejemplo: “caduca en 48 horas”, “se suspenderá tu cuenta”.

Una de las primeras señales de que se trata de una estafa es el dominio distinto al de BBVA, como por ejemplo: segreteria@gsoarese.it.

Gancho: en la gran mayoría de los fraudes, se indica que la confirmación del correo es un “requisito de seguridad”. Por eso se aconseja prestar especial atención.

Acción a realizar: se requiere acceder a un enlace malicioso. Al pasar el mouse por el enlace y sin dar clic, se podrá ver la dirección a la que te dirige.

