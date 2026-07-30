Las acciones del banco BBVA abren este 30 de julio de 2026 en España con un precio de 23.36 euros por unidad en el IBEX 35, registrando un notable volumen de negociación de 747,526 acciones. Esta cifra representa una variación positiva del 2.37% respecto al día anterior, lo que sugiere un interés renovado en la entidad bancaria entre los inversores.

En los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró una tendencia alcista: siete jornadas de avance frente a tres de retroceso, con dos rachas de tres subidas consecutivas separadas por correcciones puntuales y un cierre en ascenso, lo que sugiere impulso positivo con volatilidad moderada.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del BBVA durante la última semana

La volatilidad económica del BBVA en la última semana ha alcanzado un 32.54%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, dado que este valor es mayor que la volatilidad anual del 30.14%. Esta diferencia sugiere que, a corto plazo, las fluctuaciones en el valor del BBVA son más pronunciadas en comparación con su desempeño a lo largo del último año.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 23,36 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final alcanza los 10.05B, que se destina a un fondo de inversión.

La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.) es una entidad financiera española del Ibex 35, con sede social en Bilbao y centro corporativo en Madrid (Ciudad BBVA). Se dedica a la banca y servicios financieros, ofreciendo productos como cuentas, tarjetas, pagos, préstamos e hipotecas, inversión, seguros y gestión de activos; su negocio se organiza en banca minorista, banca de empresas y corporativa (CIB) y wealth/asset management.

Opera principalmente en España, México (BBVA México), Turquía (Garanti BBVA) y varios países de Sudamérica. Surgida en 1999 por la fusión de BBV y Argentaria, destaca por su liderazgo en banca digital y compromisos ESG y cotiza en las bolsas españolas dentro del Ibex 35.