Durante el cierre de mercados de este jueves, 30 de julio de 2026, el dólar canadiense alcanzó los MXN 12.4, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.28% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

El Dólar canadiense registró una leve caída semanal de -0.30% y un retroceso anual de -5.72%, indicando una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días presentó alta volatilidad: alternó alzas y bajas en partes iguales, sin jornadas estables; tras una racha de tres caídas consecutivas a mitad del periodo, cerró con dos avances seguidos que compensaron parte de las pérdidas, dejando un balance general neutral.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 5.28%, que es menor que la volatilidad anual del 6.37%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, considerando que el dato de 1 es 2. Esto indica que su valor ha aumentado de manera consistente en comparación con los días anteriores.

Este aumento refleja una mayor fortaleza del Dólar canadiense frente a otras divisas, lo cual podría influir en la economía local y en la confianza del consumidor.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.