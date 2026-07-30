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Durante el cierre de mercados de este jueves, 30 de julio de 2026, el euro alcanzó los MXN 20, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.76% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.02 pesos y un mínimo de 19.98 pesos.

El euro subió 0,39% en la última semana, pero cae 7,27% en el último año, mostrando un repunte puntual frente a una tendencia bajista anual.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el euro alternó movimientos: avance inicial, dos retrocesos, dos recuperaciones, tres caídas y dos alzas finales; en conjunto cerró casi sin cambio, con volatilidad moderada.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 5.25%, es menor que la volatilidad anual del 5.60%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, considerando que en los últimos dos días ha experimentado un crecimiento en su valor en comparación con jornadas pasadas. Este aumento se debe a factores económicos que han impulsado una mayor demanda por la moneda europea.

Los inversores parecen confiar en que esta tendencia al alza se mantendrá, dado el contexto favorable en los mercados. Sin embargo, es importante monitorear cualquier cambio en las condiciones económicas que pudiera influir en esta dinámica.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 MXN.

¿Dónde comprar Euro en México?

En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.