Un perfume puede marcar la diferencia en la primera impresión que proyecta una persona. Más allá de la ropa o los accesorios, una fragancia masculina adecuada ayuda a reforzar la personalidad, transmite seguridad y puede convertirse en un sello distintivo para cualquier hombre, tanto en el trabajo como en reuniones sociales o eventos especiales.

Por ello, aprovechar las promociones en perfumes originales puede ser una buena oportunidad para renovar la colección o adquirir una fragancia de una marca reconocida sin pagar el precio habitual. Actualmente, Walmart México ofrece importantes descuentos en varias opciones de diseñador que destacan por su calidad y duración.

Perfumes para hombre. Fuente: Shutterstock Africa Studio

Perfumes originales para hombre en oferta en Walmart México

Walmart mantiene descuentos en diversas fragancias de marcas internacionales. Estas son algunas de las promociones más atractivas:

Nautica Fragancia EDT 200 ml

Precio: $269 pesos. Antes: $626 pesos. Ahorro: $357 pesos.

Calvin Klein One Unisex Eau de Toilette 200 ml

Precio: $459 pesos. Antes: $1,020 pesos. Ahorro: $561 pesos.

Hugo Boss In Motion Eau de Toilette

Precio: $499 pesos. Antes: $768 pesos. Ahorro: $269 pesos.

Hugo Boss Man Eau de Toilette 125 ml

Precio: $479 pesos. Antes: $773 pesos. Ahorro: $294 pesos.

Hugo Boss Bottled Night Eau de Toilette

Precio: $539 pesos. Antes: $869 pesos. Ahorro: $330 pesos.



¿Qué ofrece cada perfume y para quién es ideal?

Nautica EDT 200 ml

Esta fragancia destaca por su aroma afrutado y ligero, ya que se trata de una Eau de Toilette con menor concentración de esencia. Es una excelente opción para hombres que buscan un perfume fresco para el uso diario, la oficina o los días calurosos, sin resultar invasivo.

Calvin Klein One Unisex EDT 200 ml

Con notas cítricas de bergamota, limón, naranja y petit-grain, combinadas con un fondo de sándalo, ámbar, almizcle, cedro y musgo de roble, es una fragancia fresca y versátil. Funciona muy bien para hombres que prefieren un estilo moderno, relajado y minimalista, además de ser ideal para cualquier época del año.

Fragancias para hombre a precios rebajados en Walmart. Walmart

Hugo Boss In Motion Eau de Toilette

Su composición combina notas cítricas de bergamota y naranja con un corazón especiado de cardamomo, pimienta rosa, canela y nuez moscada, además de un fondo amaderado. Es una buena elección para hombres activos, seguros de sí mismos y con un estilo dinámico, especialmente para salidas nocturnas o reuniones importantes.

Hugo Boss Man Eau de Toilette 125 ml

Esta fragancia pertenece a la familia Aromática Verde y mezcla manzana verde, lavanda, menta, toronja, salvia, geranio y clavel. Está pensada para quienes buscan un aroma fresco y elegante para el trabajo, reuniones de negocios o un uso cotidiano con una imagen profesional.

Hugo Boss Bottled Night Eau de Toilette

Con notas de salida de lavanda y abedul, un corazón de violeta y un fondo de notas amaderadas y almizcle, esta fragancia proyecta un perfil más intenso y sofisticado. Resulta ideal para cenas, eventos nocturnos, citas o cualquier ocasión en la que se busque una imagen elegante y con mayor presencia.

Las promociones corresponden a productos publicados por Walmart México y pueden variar según la disponibilidad, el inventario o cambios en el precio dentro de la plataforma de comercio electrónico.