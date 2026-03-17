Banorte asegura que México tiene un “enorme potencial” de crecimiento que puede acelerarse a partir de consolidar un mejor financiamiento, empresarios más capacitados y una mayor vinculación con cadenas de valor nacionales e internacionales. Y la tendencia no solo es observada por Banorte, que dirige Marcos Ramírez. Los pronósticos de crecimiento de la economía mexicana para este año muestran una tendencia al alza. Actualmente el Banco de México mejoró su perspectiva de crecimiento a 1.6% para 2025. Para Banorte, la perspectiva es mejor, pues ubica el repunte del Producto Interno Bruto de este año en 1.8%, dos décimas más que el Banxico, y de hecho, es el banco más optimista entre los analistas consultados por Citi y en la propia encuesta del Banco Central. “Desde Banorte vemos un enorme potencial con la consolidación de tres elementos clave: financiamiento accesible, capacitación empresarial y vinculación con cadenas de valor nacionales e internacionales”, aseguró Marcos Ramírez en entrevista con El Cronista, previo a la 89 Convención Nacional Bancaria. Para el CEO, México tiene un papel cada vez más relevante en el nuevo mapa comercial global, pues se consolida como uno de los principales socios estratégicos dentro de las cadenas de valor internacionales y como un país clave para la relocalización de inversiones. “El país está bien posicionado por su cercanía con Estados Unidos, su integración productiva y su capacidad manufacturera. Esto ha generado un ánimo claramente positivo entre empresas e inversionistas internacionales, que ven a México como un destino atractivo para invertir. En ese contexto, el interés externo está ahí, el capital está disponible y el reto principal es traducir esa confianza en proyectos viables que detonen crecimiento sostenido en el mediano y largo plazo”, afirmó. Uno de los ejes principales para el desarrollo económico del país es el Plan de Infraestructura presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum en febrero de este año. En este sentido, Ramírez recordó que Banorte es el banco con mayor participación en proyectos de infraestructura dentro del país, que abarca el desarrollo de presas, acueductos, carreteras, puertos, aeropuertos, cables submarinos, entre otros proyectos. “Además, estamos colaborando con el gobierno federal buscando que los proyectos sean ‘bancables’, es decir, que desde su diseño cuenten con las condiciones para ser aprobados y apoyados por las instituciones financieras”, aseguró. En este sentido, aseguró que el “banco fuerte de México” está listo para financiar, estructurar y acompañar los proyectos del Plan de Inversión en Infraestructura trabajando de la mano con el Gobierno de México y con el sector privado. Para Marcos Ramírez, la digitalización de la economía, sumada a la educación financiera son claves para acelerar la bancarización en el país. “Al reducir el uso de efectivo y fomentar la educación financiera, generamos un círculo virtuoso de la economía. La bancarización en Banorte va más allá de abrir una cuenta, sino de ofrecer a las personas y empresas una oferta integral que incluya financiamiento accesible, acompañamiento y capacitación constante. Al brindarles soluciones digitales ágiles —como nuestro modelo de banca en minutos—, les damos las herramientas para transformar su actividad en un negocio formal que genere bienestar sostenible y movilidad social”, comentó. Destacó que a través de los servicios de banca digital de Banorte, los clientes pueden acceder a servicios financieros las 24 horas, a lo que se suma una infraestructura que incluye más 1,200 de sucursales, más de 45 mil corresponsalías y más de 12 mil cajeros, así como nuestro Centro de Contacto, donde siempre ofrecemos la mejor experiencia de acuerdo con el perfil de cada persona. “Buscamos que Banorte sea considerado el banco más cercano a los clientes”, dijo Ramírez. “Somos un aliado para el desarrollo económico de las familias, comunidades y regiones del país”.