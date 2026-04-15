Durante febrero de 2026, la captación total de la banca múltiple en México sumó MXN$ 9,471 millones, lo que representó un crecimiento anual real de 1.85%, de acuerdo con datos la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El resultado se comparó con los MXN$ 8,939 millones registrados en el mismo mes de 2025. En términos nominales, el incremento fue cercano a 6%, aunque el efecto de la inflación moderó el crecimiento real. El desempeño de la captación se dio en un entorno de tasas de interés aún elevadas. La tasa de referencia del Banco de México se ubicó en 6.75%, nivel que ha mantenido atractivo el ahorro en instrumentos bancarios. Este contexto ha permitido que los depósitos se mantengan estables, apoyando la disponibilidad de recursos dentro del sistema financiero. En contraste, el crédito comercial mostró un deterioro relevante. El saldo pasó de MXN$ 82,995 millones en febrero de 2025 a 70,727 millones en febrero de 2026, lo que implicó una contracción anual real de 18%. Este segmento, que incluye financiamiento a actividades productivas, reflejó un menor dinamismo en la colocación de recursos. El nivel de tasas ha incidido directamente en el comportamiento del crédito. Un mayor costo financiero reduce el apetito por financiamiento, lo que limita la demanda y la colocación en este tipo de cartera. La reacción es consistente con un entorno monetario restrictivo, en el que las decisiones de financiamiento tienden a ser más cautelosas. Las cifras evidencian un comportamiento diferenciado dentro del sistema bancario: mientras el ahorro logra sostenerse, el crédito comercial pierde fuerza. Esta divergencia refleja el impacto de las tasas sobre los distintos componentes de la actividad financiera y anticipa un entorno en el que el financiamiento podría mantenerse presionado en el corto plazo.