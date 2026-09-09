Apollo Global Management, una de las gestoras de activos más grandes del mundo, tiene a México en el radar y considera que el país puede absorber millones de dólares en inversión en los próximos años, principalmente para financiar proyectos de infraestructura, energía y la integración de Norteamérica.

Durante el panel “Why Mexico, Why now”, en Mexico Investment Week, Adam Konstrinsky, Subdirector general administrativo de Apollo, dijo que México está entre los mercados prioritarios para la firma.

En la conversación con Roberto Lazzeri, embajador de México en EE.UU., el directivo habló de la posibilidad de que Apolo despliegue hasta u$s20,000 millones en el país; sin embargo, Konstrinsky no confirmó una cifra específica, pero dejó abierta la puerta a una apuesta de gran escala.

“El número es tan grande como podamos hacerlo”, sostuvo.

En julio pasado, fuentes con conocimiento del tema dijeron a Bloomberg News que la firma planeaba invertir dicha cantidad. Dicha estrategia coincide con el despliegue del gobierno de Claudia Sheinbaum por atrar capital privado.

El ejecutivo de Apollo contó que comenzaron a desplegar su presencia física en México con la reciente apertura de su primera oficina en el país, aunque Konstrinsky enfatizó que es “pequeña”, pero se comprometió a reforzar su presencia física al tiempo que buscan colaborar con los actores de la región.

De acuerdo con la conversación, Apollo busca entender qué necesitan las compañías mexicanas y dónde existen oportunidades para colocar capital.

La firma con sede en Nueva York considera que el nearshoring va más allá de atraer nuevas fábricas, sino de una integración de Norteamérica con la infraestructura necesaria para conectar empresas, energía y cadenas de suministro.

“Realmente depende de la energía, las infraestructuras y la electricidad. Se trata de equipos que abordan estos grandes temas, que encajan a la perfección con la integración en Norteamérica”, mencionó Konstrinsky.

En paralelo, también buscan aprovechar su estructura para ofrecer financiamiento de largo plazo. A diferencia de una firma tradicional de capital privado, Apollo cuenta con un relevante negocio de seguros, lo que le permite acceder a capital con horizontes más extensos y utilizarlo en proyectos de mayor escala.

Sin embargo, evalúan las oportunidades antes de comprometer elevadas cantidades de capital.

Respecto a sus planes para los siguientes 10 años, el ejecutivo mencionó que estarán enfocados en oportunidades de deuda con grado de inversión de largo plazo, asi como en la captación de las Afores.

“Tenemos la ventaja de contar con una amplia gama de productos diferentes que podemos ofrecer en la región”, explicó. Por ello, resaltó están abiertos a dialogar con los actores, incluso en el deporte donde mencionó, suele entenderse mejor la región.