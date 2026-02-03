Atención Pensión por Viudez: el IMSS confirmó un aumento anual y miles de mujeres serán beneficiadas

La pensión de viudez del IMSS representa un ingreso fundamental para la estabilidad económica de las personas que dependían del asegurado fallecido.

Gracias a su actualización anual basada en la inflación, este beneficio busca garantizar un respaldo financiero constante para quienes enfrentan la pérdida de su principal sostén económico.

El cálculo de la pensión de viudez sigue una regla sencilla: equivale al 90% de la pensión que el trabajador recibía o que le habría correspondido por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada. El porcentaje permanece fijo, pero la base de cálculo varía según el régimen bajo el cual cotizó la persona fallecida.

Existen dos regímenes aplicables:

la Ley 73 para quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997

la Ley 97 para quienes iniciaron a partir de esa fecha.

Esta distinción determina el método de cálculo de la pensión base sobre la cual se aplicará el porcentaje correspondiente.

Proceso de cálculo en la práctica

El procedimiento puede resumirse en dos pasos claros:

Definir la pensión base del trabajador fallecido, es decir, el monto mensual que recibía o le habría correspondido recibir. Aplicar el 90%, multiplicando la pensión base por 0.90.

Por ejemplo, si al trabajador le correspondían 10 mil pesos mensuales, la pensión de viudez sería de 9 mil pesos al mes. Es importante considerar que la pensión no permanece congelada, ya que el IMSS actualiza los montos anualmente con base en la inflación medida por el INPC.

El IMSS confirmó un aumento anual y miles de mujeres serán beneficiadas

Para quienes ya recibían pensión antes de 2026, el ajuste suele reflejarse a inicios del año. Si la inflación anual fuera, por ejemplo, de 3.68%, el monto se incrementa con ese mismo porcentaje para conservar el poder de compra de los beneficiarios.

Requisitos para acceder a la pensión por viudez por el IMSS

Para solicitar la pensión de viudez, el IMSS requiere que se cumpla con alguna de estas condiciones: en caso de matrimonio, haber estado casados al menos seis meses antes del fallecimiento, o bien, tener hijas o hijos en común. Para el concubinato, es necesario acreditar legalmente la relación demostrando convivencia continua y estable.

La pensión se otorga con carácter vitalicio, es decir, de por vida. Sin embargo, puede perderse si la persona beneficiaria vuelve a casarse o establece un nuevo concubinato, condiciones que cancelan automáticamente el derecho a seguir recibiendo este apoyo económico del instituto.