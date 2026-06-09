Como lo adelantó El Cronista, Mexico Infrastructure Partners (MIP) regresó a la Bolsa Mexicana de Valores en búsqueda de MXN$4,300 millones a través de una oferta subsecuente del Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura (Fibra E).

A través de un comunicado, la empresa dio a conocer que se concretó la Oferta Global consistente en una oferta pública primaria en México y una oferta privada internacional simultánea en EE.UU. y otros mercados. La operación implicó el primer follow-on de un Fibra E, mismo que es especializado en infraestructura carretera.

Del monto total colocado, 99.68% fue adquirido por inversionistas nacionales, mientras que el restante 0.32% correspondió a la colocación internacional realizada bajo la Regla 144A y la Regulación S.

Los certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura (CBFE) fueron colocados a un precio de 15.50 pesos por unidad, reflejando una fuerte participación de inversionistas institucionales mexicanos, incluidas dos administradoras de fondos para el retiro (Afores).

En diciembre de 2025, El Cronista dio a conocer que MIP alistaba su visita a la plaza bursátil local para llevar a cabo la oferta subsecuente del vehículo de inversión listado en 2021. La colocación forma parte de un programa por hasta MXN$30,000 millones.

Entre los inversionistas participantes destacaron inversionistas institucionales y dos Afores, fortaleciendo la presencia del ahorro interno en el financiamiento de proyectos estratégicos de infraestructura.

De acuerdo con el prospecto, los recursos obtenidos en la oferta se destinarán al pago en efectivo de la contraprestación por la adquisición y suscripción del 31.58% de las acciones de CIBSA. Se trata de la titular de una concesión federal de largo plazo para construir, operar, explotar, conservar y mantener la autopista de cuota Salamanca–León, ubicada en el estado de Guanajuato.

El contrato de compraventa de CIBSA, fechado en octubre de 2025, establece que la operación está sujeta a la autorización de Grupo Inbursa, así como al cambio de control y a la reforma de los estatutos sociales de la concesionaria.

La Fibra E, identificada como Fexi, debutó en la BMV en 2021 como resultado de la desinversión de tres Certificados de Capital de Desarrollo (CKDes) y un Certificado de Proyectos de Inversión (Cerpi). En ese momento, la emisora colocó certificados por MXN$18,645 millones.

Goldman Sachs México, Merrill Lynch México y BBVA México participaron como intermediarios colocadores de la oferta.

México Infrastructure Partners administra más de 6,600 millones de dólares en activos relacionados con sectores como energía, transporte, infraestructura digital, logística, agua e infraestructura social.

La emisión también amplía las alternativas de financiamiento disponibles para proyectos de infraestructura en México y fortalece la participación del ahorro institucional local en el desarrollo de activos estratégicos para la economía.