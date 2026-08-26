Durante el cierre de mercados de este miércoles, 26 de agosto de 2026, el euro alcanzó los MXN 19.76, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.07% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.8 pesos y un mínimo de 19.77 pesos.

La cotización del euro mostró una evolución bajista: -0.16% en la última semana y -7.78% en el último año.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el euro mostró una tendencia mayormente alcista: tras un inicio débil, encadenó cinco avances, sufrió una corrección, repuntó dos sesiones más y cerró con una nueva caída, dejando un balance positivo pese a la debilidad del cierre.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue de 2.66%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.54%.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, con un -1 de 3, lo que indica que ha estado en ascenso en los últimos días. Esta tendencia se refleja en un aumento constante en el valor de la moneda frente a otras divisas.

La estabilidad del Euro a lo largo de la semana ha propiciado un ambiente favorable para los inversores. Este crecimiento sostenido sugiere una confianza renovada en la economía europea.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.6 MXN.

¿Dónde comprar Euro en México?

En México, aquellos individuos interesados en conseguir o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.